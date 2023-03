John Travolta: su cambio físico y así lució en los Premios Óscar 2023

En la noche de ayer, durante la entrega número 95 de los Premios Óscar, el actor John Travolta fue el encargado de presentar el tributo a aquellos artistas de Hollywood que fallecieron en el último años. Sobre el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles, recordó a su amiga Olivia Newton-John, con quien protagonizó Vaselina en 1978 y falleció en agosto del 2022. El estadounidense de 69 años también fue blanco de críticas por su cambio físico.

¿Qué dijo John Travolta?

Antes de darle paso a Lenny Kravitz, quien interpretó Calling all angels, el actor dedicó un sentido mensaje a todos aquellos colegas y amigos que partieron en el último año. “En esta industria, tenemos el raro lujo de hacer lo que amamos para ganarnos la vida y, a veces, hacerlo con personas que amamos. Y dado que esta noche es una celebración del trabajo y los logros de nuestra comunidad en el año pasado, es apropiado que celebremos a aquellos que hemos perdido, que dedicaron sus vidas a su oficio, tanto delante como detrás del cámara. A través de sus inconmensurables contribuciones, cada uno de ellos dejó una marca individual e indeleble que compartió e informó. Tocaron nuestros corazones, nos hicieron sonreír y se convirtieron en queridos amigos, a los que siempre permaneceremos irremediablemente dedicados”, dijo con los ojos aguados y recordando el icónico solo de Grease que cantaba Newton-John, Hopelessly Devoted To You.