¿Julián Román y Julieth Pardau terminaron? Esto respondió la actriz

Julián Román, hijo del fallecido actor y director Edgardo Román, y la actriz venezolana Julieth Pardau, llevan 5 años de relación. Desde que están juntos, han preferido guardar la privacidad de su relación; por esa razón, en redes sociales suelen publicar muy poco sobre su romance.

Aunque lo han hecho de vez en cuando, desde las últimas semanas no han vuelto a aparecer juntos. Esta situación dio pie a que muchos internautas comenzaran a especular sobre una supuesta crisis. Incluso, algunos llegaron a afirmar que tal vez, ya no estaban juntos.

¿Julián Román y Julieth Pardau terminaron?

Hace unos días, le preguntaron a la actriz, a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, sobre su vida sentimental: “¿estás saliendo con Román?”; a lo que ella jocosamente contestó: “llevamos 5 años saliendo, yo creo que sí nos vamos a cuadrar”.

La relación de los actores se ha consolidado como una de las más sólidas de la farándula nacional, de hecho, ha sido una de las pocas que no ha estado involucrada en escándalos.

No obstante, en los últimos días se rumoró que hubo cierto distanciamiento entre Román y Pardau. Sus seguidores no se quedaron callados, y le preguntaron a la actriz de La nieta elegida sobre su situación sentimental. “El único lugar en el que yo no estoy con Julián es en Instagram”, dijo la venezolana, dejando en claro que todavía están juntos y que, como siempre, prefieren guardar la intimidad de su relación. Enseguida, habló sobre la razón que los llevó a no publicar tantos detalles de su noviazgo. “Pienso que abrir la puerta de sobreexponer las relaciones en redes sociales es muy peligroso”.

Es muy raro encontrar en las redes sociales de Julieth y de Julián, fotos donde aparezcan juntos. Y, aunque no tienen acostumbrados a sus seguidores a mostrar tanto afecto públicamente, algunos de ellos sí han estado muy pendientes de su relación.

Actualmente, los internautas se encuentran expectantes de cualquier detalle de las parejas de la farándula, pues gracias a la atención que los fanáticos ponen a cada publicación o mensaje de las celebridades, que se han podido evidenciar las separaciones de varios famosos colombianos, entre ellos, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque o Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo. Algunos no le han perdido la pista a la periodista Melissa Martínez y a su esposo Matías Mier, de quienes también se rumora, desde hace unas semanas, que posiblemente, ya no estén juntos.