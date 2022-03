¡Kanye West firmó el divorcio! Kim Kardashian es oficialmente soltera

Este miércoles, un juez de La Corte accedió a la solicitud que Kim Kardashian había realizado hace tres meses para cambiar su estado civil y ser declarada legalmente soltera. En ese momento, su expareja Kanye West se opuso a dicha solicitud. Durante un año, estuvieron en una batalla de divorcio que hoy ya es una realidad, según el portal TMZ.

“Deseo mucho divorciarme. Le pedí a Kanye que mantenga nuestro divorcio en privado, pero no lo ha hecho. Kanye ha estado poniendo mucha información errónea sobre nuestros asuntos familiares privados y la crianza compartida en las redes sociales, lo que ha creado angustia emocional”, dijo la socialité en los documentos del divorcio, de acuerdo con CNN. También, Kim Kardashian habría agregado: “Creo que la terminación de nuestro estado civil por parte de la Corte ayudará a Kanye a aceptar que nuestra relación matrimonial ha terminado y a avanzar por un camino mejor que nos ayudará a criar a nuestros hijos de manera pacífica”.

Según se rumora en redes sociales y diferentes medios de comunicación internacionales, en un principio los documentos adjuntados tenían un error, pues allí se mencionaba a Kanye como Kanye West, pero días después se cambió el nombre a Ye, asunto que retrasó el proceso, pues debían hacer el cambio en toda la documentación.

Kim Kardashian soltera

Gracias al resultado del fallo, Kim Kardashian ya no usará el West en su apellido. Sin embargo, lo que se conoce hasta el momento, es que la expareja deberá seguir negociando la división de bienes y la custodia de sus cuatro hijos, North, Chicago, Saint y Psalm West.

El artista no asistió a la audiencia, como sí lo hizo Kim Kardashian, de forma remota. No obstante, publicó un polémico video de su tema Eazy, donde una parte de la letra dice: “Dios me salvó del choque, solo para poder golpear el trasero de Pete Davidson”. El clip muestra una caricatura de Davidson, novio de Kim, siendo enterrado vivo por el artista.