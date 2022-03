Karol G confirma que no lanzará ‘Una noche en Medellín’ ¡Esta es la razón!

Los fanáticos de Karol G estaban listos para disfrutar el remix Una noche en Medellín, junto al chileno Cris MJ. Al parecer, la canción del cantante de 20 años iba a tener la colaboración de tres grandes figuras: Karol G, De La Ghetto y Ryan Castro. Sin embargo, la colombiana anunció hace pocas horas que ese lanzamiento ya no se realizaría.

“Familia. Con respecto al lanzamiento del tema ‘Una noche en Medellín’, me gustaría aclarar que en ningún momento tuve conocimiento de que otros artistas habían grabado y que al parecer había varios remix hablados hasta hace dos días que lo anuncié”, escribió en sus historias de Instagram.

Enseguida, confirmó que aunque estaba muy emocionada con este proyecto, decidió hacerse a un lado. “Mi equipo de trabajo y yo valoramos y respetamos el trabajo de mis colegas, y aunque me encanta el proyecto y odio que este tipo de cosas pasen, hemos decidido no seguir adelante con el lanzamiento”. Finalmente, le agradeció a todas las personas que habían hecho parte de esa canción y pidió excusas a todos sus fanáticos que no veían la hora de escuchar el tema. “Agradezco mucho a todas las personas involucradas por su trabajo y me disculpo de antemano con mis seguidores que se mataron comentando sin parar en mi post para que se lanzara la canción pronto. Les debo una. Los amo”.

Fanáticos de ‘La bichota’ quedaron sorprendidos luego de que anunciara que no lanzará el tan esperado tema con Cris MJ. ¿Qué pasó? Foto: Instagram

¿Qué pasó con el lanzamiento del remix ‘Una noche en Medellín’?

En toda una polémica se ha convertido la cancelación del lanzamiento de dicha canción y pese a que se desconocen las razones exactas, el público notó en los últimos días algunos inconvenientes entre los artistas involucrados.

Al parecer, el cantante De La Guetto le habría reclamado a Cris MJ su baja del remix. “Me quieren bajar del remix mi gente, no me puedo dejar. Y lo más cab*** que fui el primero en tirar”, escribió en su cuenta de Instagram. El chileno le respondió: “Eso no es así brother, esto no pasa por mis manos, para la gente que piensa que soy yo, no es así, son cosas de las grandes ligas”. Esos supuestos comentarios ya no están disponibles, pero la cuenta de Instagram @traphouselatino los reposteó. Hasta el momento, ninguno de los artistas se ha manifestado al respecto.