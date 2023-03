Karol G: El ‘error’ por el que cumplió su sueño de conocer a Rihanna

Con sus más recientes éxitos mundiales, Karol G no es solo una prueba de que los sueños se cumplen, la colombiana también es testimonio de que todo pasa por una razón y que ella, sin planearlo, estaba destinada a conocer a una de sus artistas favoritas: Rihanna. Así lo hizo saber cuando hace poco contó la odisea que vivió para, finalmente, ver en persona a la cantante de Barbados.

En sus planes ni siquiera estaba ir a backstage para hablar con ella. Lo único que había hecho, desde el momento en que supo que la cantante se presentaría en el medio tiempo del Super Bowl, fue pedir a su equipo una buena ubicación en una suite para ver el show de la artista. La colombiana de 32 años viajó hasta Glendale, Arizona únicamente para ver la presentación, su interés no era ver el partido entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

La cantante Rihanna captó todas las miradas por su presentación y su 'barriguita' de embarazo. Foto: Getty Images - Getty Images

Karol G no planeó conocer a Rihanna

En uno de sus más recientes encuentros con la prensa, la intérprete de Provenza, TQG y Tusa contó la verdadera historia del día en que conoció a Rihanna, pues lo único que vieron sus seguidores fueron videos de ella disfrutando del ‘show’ y al día siguiente fotos de ellas juntas y a su ídola diciendo una de las palabras más comunes en Colombia.

Según su relato, desde que llegó al State Farm Stadium no paró de recibir malas noticias, pues la suite que había pagado no era la que esperaba. Su colega iba a ofrecer la presentación hacia el lado opuesto del estadio, es decir, le daría la espalda a Karol G durante todos los doce minutos. “Yo entré en pánico, fue horrible, pensé que me lo iba a perder, que no nos había funcionado, me puspe a llorar, fue súper triste, fue una pesadilla, me dio tanta tristeza que yo dije que me iba a ir”, contó. Sin pensarlo y sin todavía entender mucho, su situación llegó a oídos del mánager de Rihanna, quien le ofreció dos credenciales para asistir a la suite de la familia y amigos de la artista. Hasta ahí había llegado su disfrute, vio feliz la presentación y apenas se acabó, cogió un carro directo al aeropuerto.

“Cuando estaba llegando al avión me llama mi mánager, que se quedó en el juego, y me dice ‘yo creo que es mejor que te devuelvas porque hay una oportunidad de conocerla a ella’, y yo ‘señor, devuélvase ya, no me importa si la posibilidad es poca o no, pero devuélvase’. Me demoré una hora y 28 minutos, los conté, pues resulta que por alguna razón el equipo de ella le contó lo que había pasado y ella dijo que me quería conocer”, contó.