Shakira: Karol G, Rihanna y otras mujeres con las que ha cantado la colombiana

El más reciente lanzamiento de Shakira dejó claro que, además de seguir vigente con más de tres décadas en la música, la mayoría de temas que compone la colombiana tienen el éxito asegurado incluso antes de ver la luz. TQG, Te quedó grande, se estrenó no hace más de un día y ya completa más de 38 millones de reproducciones en YouTube.

En esta canción, sus fanáticos por fin pudieron ver materializada una de las colaboraciones más anheladas del momento: Shakira con Karol G. Pues para nadie era un secreto que la paisa llevaba años detrás de su colega y equipo intentando convencerla de hacer una canción. Apenas hasta el 2022 su sueño se cumplió, la barranquillera usó su desamor como inspiración para componer nueva música.

Karol G llevaba mucho tiempo proponiéndole a Shakira que trabajaran juntas pero no había obtenido respuesta positiva. Te contamos el por qué. Foto: Instagram - Instagram

¿Con qué mujeres ha cantado Shakira?

Contrario a lo que sucede con varios hombres de la industria, son pocas las mujeres que han tenido la oportunidad de cantar a dúo con la colombiana. Se podría decir, incluso, que con las pocas colegas que ha cantado, serían excepciones dentro de una lista más numerosa de canciones que ha estrenado al lado de figuras masculinas como Alejandro Sanz, Maná, Maluma, Bizarrap, Prince Royce, Carlos Vives, Black Eyed Peas, Wyclef Jean y Gustavo Cerati.

Karol G sería la primera mujer colombiana, y hasta latinoamericana, en tener una canción propia con la intérprete de Mononotía, Antología y Waka Waka. En su repertorio no hay más que otras dos canciones que cuentan con la voz de otra mujer, además de la suya. Lo curioso es que cada ocho años, la colombiana ha publicado estos temas a dúo. En el 2006, grabó junto a Beyoncé el tema Beautiful Liar y descrestaron con sus sensuales bailes. Algo similar sucedió con Rihanna, con quien estreno, en el 2014, Can’t Remember to Forget You. Y ahora, no deja de lado su sensualidad y talento para cantar junto a Karol G.