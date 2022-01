Kate Middleton cumple 40, este habría sido el peor regalo que recibió

Hoy, Kate Midletton, la esposa del Príncipe William, está cumpliendo 40 años. Está casada desde 2011 y es madre de tres niños. Foto: Getty

Hoy, Kate Middleton, la esposa del príncipe William está cumpliendo 40 años. La madre de George, Charlotte y Louis, quien contrajo matrimonio el 29 de abril de 2011, en la Abadía de Westminster, siempre ha sido halagada por su cónyuge, aunque al principio, según reveló, tuvo un desacierto memorable.

Su esposo, el príncipe William, recordó, en una charla, en el podcast del ex delantero Peter Crouch en BBC Radio Five Live, que existe un presente que le hizo a Kate, que ella considera el peor y no duda en recordárselo. “Una vez le compré a mi esposa un par de binoculares, nunca me dejó olvidar eso”. El hijo mayor de Lady Di argumentó en ese momento le habían parecido una excelente opción para halagar a su entonces novia, con quien empezaba una relación. " Los envolví. Eran realmente bonitos. Intentaba convencerme de ello. Cuando los vio le dije ´mira, son maravillosos, ¡fíjate cuán lejos puedes ver!´. El royal recuerda aún la expresión de quien sería, años después, su esposa y madre de sus tres hijos. “Ella me miraba con cara de desconcierto. No me fue nada bien. Honestamente, no tenía idea de por qué le había comprado unos binoculares, parecía una buena idea en ese momento”.

Amor y diamantes

Con el paso de los años, y después de la desacertada elección del regalo, el hijo mayor de Príncipe Carlos, se ha ocupado en escoger muy bien los obsequios para su esposa, algo que también han hecho los miembros de la familia real. En 2010, William le entregó a Kate, cuando le pidió matrimonio, el anillo de compromiso de Lady Di, un zafiro de 12 kilates, rodeado de 14 diamantes, luego, cuando se casaron, le entregó un juego de aretes elaborados en diamantes y zafiros. Para la primera Navidad como esposos, la sorprendió con unos aretes de amatista y diamantes. Cuando nació George, su primogénito, tuvo para ella un anillo de eternidad, elaborado en diamantes. Un año después, en 2014, le compró un reloj Cartier, la marca favorita de Lady Di, con un zafiro. El hermano mayor de Harry le ha obsequiado a Kate, entre otras joyas, varios brazaletes. Su familia política también ha tenido muchos detalles: la reina Isabel II, por ejemplo, le obsequió al matrimonio, como regalo de boda, su propiedad en Sandringhan, Anmer Fall, lugar donde William y su esposa pasan largas temporadas. Su suegro, el príncipe Carlos, le dio la bienvenida a la familia real, y el día de su enlace, le obsequió un juego de pulsera, aretes y anillo de diamantes blancos y amarillos. Entonces, ¿quién se acuerda de los binoculares?