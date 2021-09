Kim Kardashian, Britney Spears y otros que han tenido los matrimonios más cortos

Las celebridades tienen fama de casarse y divorciarse sin mayor complejidad, por ello las uniones de muchos años que permanecen, se convierten en admiradas. Y aunque esta práctica de celebrar matrimonios que duran pocos años ya no extraña, si lo hacen algunas parejas que no alcanzan a soportarse meses, incluso hay algunas que se divorcian a días de celebrado el matrimonio. Aquí el ranking de famosos que se hastiaron de su media naranja en tiempo récord.

KIM KARDASHIAN. 72 días

Aunque su matrimonio con Kanye West es uno de los más comentados, no muchos saben que ella ha tenido tres uniones. Sin embargo, la más particular por no decir menos, es la que sostuvo con el exjugador de baloncesto, Kris Humphries, que a los 72 días ya estaba en proceso de divorcio. La estrella de Keeping Up With The Kardashians, de 40 años, reveló después de separarse que desde el principio supo que su unión estaba destinada a fracasar.

“En ese momento solo pensé, m…, tengo 30 años. Será mejor que me case. Creo que muchas chicas pasan por eso, cuando se asustan y piensan que están envejeciendo y tienen que resolverlo”, dijo según el Hollywood Life.

EDDIE MURPHY. 14 días.

El actor famoso por películas como Un policía suelto en Hollywood se casó en 2006 con la productora Tracey Edmonds y aunque parecían una pareja con futuro, solo duraron dos semanas. Se dice que en la fiesta de celebración ya estaban discutiendo y en la luna de miel no se soportaron.

PAMELA ANDERSON. 12 días.

Quien fuera chica Play Boy y luego Guardiana de la Bahía ha tenido varios matrimonios, y uno de ellos figura como fugaz. Se trata de su enlace con Jon Peters, de quien se separó 12 días después de la boda, ocurrida en plena pandemia. La pareja ya se conocía en plan amistoso desde 30 años antes.

CARMEN ELECTRA. 9 días.

La modelo y actriz se casó con el jugador de la NBA Dennis Rodman y desde el principio su matrimonio generó además de extrañeza, todo tipo de pronósticos poco alentadores. La boda celebrada en Las Vegas en 1998, al parecer fue producto de un momento pasional y poco racional. Nueve días después estaban buscando la nulidad alegando “fragilidad mental”. “Nuestra relación fue muy pasional. Cuando fue buena, fue increíble. Y cuando fue mala, fue la peor”, dijo en aquel entonces Carmen.

NICOLAS CAGE. 4 días.

Menos de una semana duró el enlace del actor Nicolas Cage y Érika Koike celebrado también en Las Vegas en 2019. Lo curioso es que al salir del registro donde se convirtieron en marido y mujer ya estaban alegando. La maquilladora aceptó el divorcio, pero pedía manutención al actor. Se especuló que el dio el sí ebrio.

BRITNEY SPEARS. 55 horas.

La princesita del pop se lleva el primer lugar de la unión más corta. En una noche loca de diciembre de 2004 en Las Vegas se casó con Jason Alexander, quien fuera su amigo de infancia. Los dos dijeron después de los dos días y 7 horas que duraron casados que fue un acto donde se dejaron llevar y deseaban corregirlo.

