Kim Kardashian no dañó el vestido de Marilyn Monroe, según el Museo De Ripley

Como ya es costumbre, toda Kardashian se vuelve tendencia con cada look o aparición pública.

Tras hacer historia en la Met Gala utilizando el icónico vestido de Marilyn Monroe de 1962; Kim Kardashian estuvo en el ojo público por un supuesto daño irreparable que le habría hecho a la prenda.

En una foto que circulaba en redes, se veía el supuesto vestido antes y después de ser usado por Kim, dejándola en evidencia, pues el atuendo mostraba daños casi imposibles de arreglar.

El traje, color nude, es el mismo que la famosa y controversial Marilyn Monroe usó en 1962, para cantarle el Happy Birthday al presidente John F. Kennedy. Kim perdió 16 libras para lucir perfecta en el vestido, que ya una vez no le habían querido prestar.

Kim Kardashian no dañó el vestido de Marilyn Monroe

Un representante del Museo Ripley’s Believe It or Not, que en 2016 compró el vestido por casi 5 millones de dólares, salió en defensa de Kim Kardashian recién vio la supuesta foto que se volvió viral.

Así lo anunció el portal estadounidense TMZ , quien recibió de primera mano el testimonio del hombre “Un informe escrito sobre el estado del vestido a principios de 2017 afirma: “varias costuras están tiradas y desgastadas. Esto no es sorprendente dado lo delicado que es el material. Hay arrugas en la parte posterior por los ganchos y ojos”, aclaró, además de asegurar que la foto, que ahora es tendencia, fue tomada mucho antes que el museo adquiriera el vestido.

