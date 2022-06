Camilo reveló la emotiva historia de la canción que lanza junto Alejandro Sanz

Camilo sigue de gira por Europa, y aprovecha para anunciar más canciones de lo que sería su nuevo álbum.

En su estreno más reciente se encuentra también el español Alejandro Sanz , el mismo de quien Camilo cantaba canciones cuando participó en Factor Xs hace 15 años.

El paisa ha aprovechado su gira por España para contar algunas anécdotas sobre su nueva canción. Después de mostrarle con algo de pudor sus presentaciones del Factor Xs a Sanz, Camilo también reveló cuando conoció al español.

Alejandro Sanz sorprendió a Camilo en un concierto cuando no se conocían

Camilo sigue en su tour De adentro pa afuera acompañado de su esposa Evaluna Montaner y de Índigo , su hija, que pronto cumplirá 3 meses.

En una de las muchas entrevistas que ha dado el artista en su paso por España, contó para El Mundo , la característica forma en la que conoció Alejandro Sanz, un encuentro que los llevó a estrenar la canción que estará disponible hoy en todas las plataformas digitales, Nasa.

“Hasta el año pasado yo no tenía relación con Sanz. Pero cuando estuve en El hormiguero, en 2021, Pablo Motos me prestó una guitarra que había diseñado Alejandro con su lutier y entonces él fue a mi concierto con su familia y me regaló una. Empezamos a hablar, hubo química y nació la idea de hacer algo juntos... Y viste que, a veces, muchos artistas cuando se encuentran dicen ‘¡hagamos algo!’ y nunca pasa... Y yo decía ‘por favor, que sea verdad’. Y a la semana ya estábamos hablando y nació NASA, de la que me siento muy orgulloso. ¡Es una de las canciones más bonitas que he escrito!” contó con emoción el cantante, que es fan de Alejandro Sanz desde pequeño, y décadas también tiene el orgullo de decir que comparten una canción juntos.