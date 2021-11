Kim Kardashian provoca los celos de Kanye West

Cuando se rumora que Kim Kardashian podría ser el nuevo amor de Pete Davidson, su ex, Kanye West, declaró que no quiere perderla.

Kim Kardashian ha seguido adelante con su vida después de presentar, en febrero de este año, los documentos de divorcio, luego de concluir que su matrimonio con Kanye West, ahora llamado Ye, no iba más. La socialité y el músico, padres de North, Saint, Chicago y Psalm, han demostrado que aunque no sean pareja romántica, tienen una buena relación por sus hijos, y se ayudan en cada uno de sus proyectos, por ejemplo, Kim apoyó al artista cuando hizo un adelanto de Donda, su trabajo musical, y él la acompañó y le brindó asesoría, cuando hizo su aparición en Saturday Night Live. Ahora se rumora con insistencia, que la influencer podría estar comenzando una relación romántica con Pete Davidson, integrante del famoso programa. Han sido vistos juntos, comiendo en Staten Island. y en compañía de los recién comprometidos, Kourtney Kardashian y Travis Barker. La integrante del famoso clan televisivo, de 41 años, y el humorista, que cumplirá 28 el próximo 16 de noviembre, se dieron un beso en el sketch de SNL, en el que representaron a Jasmine y Aladdin. Cercanos a los famosos, dicen que ella se encuentra muy a gusto con el comediante, quien estuvo comprometido con la cantante Ariana Grande, y hace poco terminó una relación con Phoebe Dyvenor, Daphne en The Bridgerton, porque es atento con ella y la hace reír.

¿Separados?

A quien no parece hacerle gracia el asunto del posible nuevo romance es a Kanye, o Ye, quien afirmó que Kim sigue siendo su esposa, y que el asunto de su divorcio sólo es creación de quienes quieren subir el rating. “SNL hizo que mi esposa dijera que se estaba divorciando de mí en televisión porque querían aumentar los números de audiencia…Y yo no he visto ningún papel”, declaró West al programa Drink Champs. El rapero, oriundo de Georgia, quien se dice, salió con Irina Shayk, la ex de Bradley Cooper, también mencionó que ha hablado con su pastor porque quiere recuperar su matrimonio. “No es broma para mí, mis hijos quieren que sus padres permanezcan juntos. Quiero que sigamos juntos”.