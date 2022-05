‘La Chilindrina’ busca novio a sus 72 años ¡Estos son los requisitos!

La actriz María Antonieta de las Nieves, reconocida por su popular personaje de ‘La Chilindrina’ en el programa ‘El chavo del 8′ manifestó que se encuentra lista para encontrar de nuevo el amor, luego del fallecimiento de su esposo, el locutor Gabriel Fernández, con quien estuvo casada por 48 años.

Tras la partida de su pareja, en el año 2019, la artista se sumió en una profunda tristeza que la llevó a perder 10 kilos. Tras el lamentable suceso, la actriz aseguró que le gustaría enamorarse de nuevo.

La actriz estuvo casada por 48 años con el locutor mexicano. Foto: Instagram

‘La Chilindrina’ busca novio

La actriz dio a conocer que su próxima pareja tendría que ser un hombre soltero, viudo o divorciado, entre los 60 a 65 años, requisitos fundamentales para la reconocida actriz mexicana.

“Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada. Además, reveló que a su edad se mantiene en buen estado de salud y con mucha energía para conocer nuevas personas.

De igual modo, la actriz aseguró que descarta la idea de encontrar pareja por aplicaciones, debido a los peligros a los que podría enfrentarse por sus condiciones económicas.

“La otra vez hablaba con mi hijo Gabriel sobre aplicaciones y me advirtió que no me fuera a agarrar a algún galán joven que crea que soy millonaria, porque me va a dejar cuando vea que no es así. Tiene que ser un hombre independiente, que no me dé, pero que tampoco me quite, para estar en igualdad de condiciones”, aseguró.

