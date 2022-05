La increíble teoría que dice que Paul McCartney murió y es suplantado por imitador

Una teoría dice que Paul McCartney murió en un accidente automovilístico en 1966. Foto: Kevin Kane

Paul McCartney falleció hace muchos años, dice el mito que nació casi 53 años. Se dice que sucedió una mañana trágica de 1966, en un accidente automovilístico. El terrible hecho, que, supuestamente, tuvo como protagonista al integrante de Los Beatles, el grupo de rock más importante del mundo, no se reveló al público, que veía como el famoso cuarteto de Liverpool, integrado por John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, seguía de manera normal, su vida de giras, conciertos, entrevistas, grabaciones y fama. Todo cambió en 1969, cuando el periódico de la Drake University, Times-Delphic, hizo lo impensado y reveló la verdad: Paul había muerto, y su lugar estaba siendo ocupado por un doble llamado Billy Shears.

De inmediato, la noticia, escrita en tono sarcástico y algo burlón, cobró mucha fuerza. La información tuvo un efecto verdaderamente extremo en muchos, tanto que se creó una comunidad que, más de medio siglo después, está convencida de la muerte de Paul y dedica su tiempo a conjeturas, formular hipótesis y ´descubrir´ pistas del supuesto hecho, apoyada en fotos, portadas de álbumes y varias canciones del grupo británico.

¿Qué hechos confirmarían la muerte de Paul McCartney?

Entre los detalles que, al parecer, confirman la muerte del cantante, está la portada del álbum Sgt. Pepper, que dicen, representa el funeral de Paul; otro de los hallazgos está relacionado con el tema Revolution Number Nine, donde se escucha al revés la frase " Paul is dead man, miss him, miss him” (“Paul está muerto, lo extraño, lo extraño”). La comunidad también dedujo que en la icónica foto de Abbey Road, donde John Lennon aparece vestido de blanco, caminando delante de sus compañeros, lo hace de esta forma porque está guiando la procesión. Otro punto que confirmaría su teoría aparece en la misma imagen, pues al fondo está una placa que dice ´ 28 If´, que significa que Paul tendría 28 años si estuviera vivo.

