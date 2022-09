La primera mujer con la que Piqué habría engañado a Shakira ¡No es Clara Chía!

No paran los comentarios sobre la separación de Shakira y Piqué. Cada día salen a la luz nuevos detalles que siguen dejando en evidencia la supuesta infidelidad del futbolista del F.C. Barcelona.

Mientras Shakira lucha por la custodia de sus hijos, Piqué disfruta de su romance con Clara Chía. Foto: Instagram - Instagram

Hace varias semanas, medios españoles dieron a conocer que el deportista estaba saliendo con una joven de 23 años de quien, en un principio, solo se conocían sus iniciales. Luego, se reveló que se trataba de Clara Chía, estudiante de Relaciones Públicas y quien, además, trabajaría en la empresa del español.

¿Piqué le fue infiel a Shakira con varias mujeres?

De acuerdo con la última información que salió a la luz sobre el tema, el portal MinutoD aseguró que el futbolista del Barcelona le fue infiel a la barranquillera con otra mujer, antes de Clara Chía. De hecho, habrían revelado su identidad y cómo fue que, la intérprete de Ojos así, se enteró.

Jordi Martín, el periodista español que ha estado detrás de los detalles de la separación, aseguró que no es la primera vez que Piqué engañó a la madre de sus hijos, sino que ya venía haciéndolo desde hace años, exactamente desde el 2012. “En este caso mi enemistad con Piqué viene desde hace muchos años, tengo una relación nefasta con él. Siempre he sabido las andanzas de Piqué por Barcelona, porque al final es una ciudad pequeña, donde la gente de la noche nos conocemos todos y a mí me llegaban muchísimas cosas de Gerard, pero yo no era quien para irme a hablar con Shakira”, dijo el paparazzi en Antena 2.

¿Quién es Bar Refaeli, la primera mujer con la que Piqué engañó a Shakira?

El portal MinutoD reveló, citando al periodista Jordi Martín, que, cuando la pareja llevaba dos años de noviazgo, específicamente en el 2012, el jugador le fue infiel a la cantante con una modelo, presentadora y actriz Israelí, cuyo nombre es Bar Refaeli.

Actualmente, Rafaeli tiene 37 años, está casada y tiene tres hijos. Es reconocida, también, por haber sido pareja del actor Leonardo DiCaprio entre el 2005 y el 2010. Cuando comenzaron su romance, ella tenía 20 años.

La israelí se convirtió en una de las modelos más deseadas por reconocidas marcas como Chanel, Reebok, entre otras. Desde que era muy pequeña comenzó a ejercer lo que más adelante se convirtió en una profesión.

¿Cómo se enteró Shakira de la Infidelidad de Piqué?

En el programa Amor y fuego, el periodista Martín, aseguró que en un momento de la relación del futbolista y la cantante colombiana, estuvieron a punto de terminar, pues ella le habría descubierto una infidelidad, con la modelo Bar Rafaeli. “Esa crisis venía motivada porque le había pillado mensajes con Bar Rafaeli, pero no sólo fueron mensajes, fueron encuentros íntimos”.

Aunque se dijo que la intérprete de Te felicito se había ido de la casa, más adelante lo perdonó y continuaron con su romance que terminó durando 12 años.

