Fotos: ella es Dani Fae, la modelo que confundieron con Clara Chía, novia de Piqué

Por estos días, uno de los nombres que más ha sonado en el mundo del espectáculo alrededor del mundo, ha sido el de Clara Chía, la nueva novia de Piqué y la mujer con la que el futbolista le habría sido infiel a Shakira.

Te puede interesar: VIDEO: Shakira no fue la única engañada, amigo de Piqué era el novio de Clara Chía

La sexi modelo, que fue víctima de insultos al confudirla con Clara Chía, la verdadera novia de Piqué, se refirió al polémico tema. Foto: Instagram - Instagram

En un principio, su identidad era todo un misterio, pues solo se conocían sus iniciales. Luego, cuando se conoció su verdadero nombre, millones de fanáticos comenzaron a buscarla en redes sociales para ver qué detalles se podían encontrar de ella.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Clara Chía fue confundida con Dani Fae

Diferentes medios de comunicación y páginas en redes sociales, comenzaron a compartir fotos y videos de una joven refiriéndose a Clara Chía. Sin embargo, algunas de esas imágenes correspondían a la identidad de otra mujer. De hecho, fue muy criticado un video en el que supuestamente la novia del futbolista se burlaba de Shakira al bailar su exitoso tema Te felicito. Sin embargo, no era ella sino una modelo rumana, muy famosa en las plataformas digitales.

Para aclarar, la nueva pareja de Piqué no tiene redes sociales y de ella, solo se conocen las fotos tomadas por Hola, y otra donde se observa, aparentemente, en su lugar de trabajo.

¿Quién es Dani Fae?

La joven que fue confundida con Clara se llama Dani Fae, es una influencer que, al parecer, vende contenido para adultos en sus redes sociales. Al recibir tantos insultos en sus redes sociales, tuvo que salir a aclarar que ella no es la novia de Piqué.

Te puede interesar: Sara Uribe es grabada besando un hombre y ella reacciona: “tan envidiosos”

También, aprovechó para afirmar que se siente difamada pues usaron sus fotos y videos sin su consentimiento para hacerla pasar por la mujer con la que el español habría engañado a la barranquillera, y generar más roces entre ellos. “Hola a todos, soy yo la falsa Clara Chía, estoy segura que todos han visto este video, en el que supuestamente estoy bailando la canción de Shakira Te Felicito para burlarme de ella o algo por el estilo, ¿cierto?”, afirmó.

Enseguida, aclaró que esas fotos que se han utilizado son suyas y no de la verdadera Clara Chía. “Estas fotos son mías, las publiqué en Instagram en abril del 2021, pero les aseguro que no estoy bailando música de Shakira, si pudiera grabar un video así les mostraría, pero no estoy segura de cómo hacer eso. Aquí hay más pruebas de que estas fotos son del 23 de abril del 2021″, mencionó.

Puedes leer: ¿Daniela Álvarez está embarazada? Se rumora que ya se casó con Daniel Arenas

Finalmente, pidió parar con ese malentendido pues eso ha venido afectado su imagen durante los últimos días. “Obviamente no quiero causar ningún daño a la reina ( Shakira), pero estoy en fuego cruzado, pero en este punto solo espero que esto le abra los ojos a las personas de que las redes sociales son 99% mentira, si acaso no lo sabían”.