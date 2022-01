La verdadera razón por la que Adele canceló sus conciertos. No fue por covid 19.

Adele dio la noticia del aplazamiento de su concierto en medio de lágrimas. Foto: Agencia EFE

Hace casi dos semanas Adele sorprendió a sus seguidores cancelando sus presentaciones en Las Vegas, tan solo un día antes de que comenzara la temporada, que se extendería hasta mayo. En un video la británica lloró explicando que el show no estaba listo y argumentó que muchos de su equipo estaban contagiados del covid. Aseguró sentirse avergonzada.

Ahora nuevas informaciones aseguran que la razón de la cancelación no tiene que ver con covid y sí mucho con la artista.

The Daily Mail y The Mirror indican que además de los problemas con su novio, el agente deportivo Rich Paul, el mal carácter de la artista no ha permitido que los ensayos y preparativos del show avancen de la manera planeada.

La cancelación de Weekends with Adele, como se llama el tour, tendría mucho que ver con las constantes disputas de Adele con el equipo de escenografía. Al parecer, ella deseaba que construyeran una piscina en el centro del escenario y en un efecto de luz, simular estar metida y flotando dentro del agua mientras cantaba, pero cuando vio la propuesta de la piscina se enfadó, la descartó y discutió con la encargada. Otra fuente citada por The Sun indicó que “fue una pesadilla trabajar con ella”, entre otros aspectos porque se la pasa con el celular hablando con el novio, con quien tendría dificultades.

Por su parte, The New York Post aseguró que la cantante no pudo lograr estar tranquila en ningún ensayo y que su pánico escénico parecía estar de vuelta. “Adele lloraba y gritaba y estaba siempre muy quebrada”.

Las versiones que han surgido sobre la cancelación de recitales en el Coliseo del Hotel Caesar de las Vegas han desembocado en una nueva conjetura: que Adele se retire este 2022 de los escenarios para buscar tranquilidad.