Laura Acuña revela detalles de su divorcio con Camilo Montoya

En medio de una entrevista por Instagram, el presentador de Noticias Caracol Juan Diego Alvira sostuvo una conversación con la santandereana Laura Acuña. Dentro de los temas de conversación, hablaron del momento en que se divorció de Camilo Montoya y el apoyo que su gran amigo Jota Mario le brindó en ese momento.

Para ese entonces, la presentadora no sabía cómo enfrentarse al escarnio público, ya que se sentía muy atacada por su decisión de divorciarse, según le comentó a Juan Diego.

“Yo sentía tanta presión y tanta cosa, y tanta tensión sobre todo lo que hacía o no hacía, o lo que decía o no decía; había un chismerío terrible de cosas que nunca pasaron, un millón de cosas, que yo decía, yo no puedo con esto”, afirmó la también abogada.

En ese momento, la presentadora tenía 21 años, y ya era amiga de Jota Mario Valencia, quien desde el principio se convirtió en su ángel guardián. El fallecido presentador de Muy Buenos Días, fue su paño de lágrimas y la persona que la aconsejó y la ayudó a salir de ese momento tan difícil de su vida.

En medio de lágrimas, Laura reconoció que de no haber sido por él, ese proceso hubiera sido más complicado de sobrellevar.

“Yo encontré un ángel en mi camino, justo en esos momentos que yo no tenía familia en Bogotá, no tenía a mis papás, no tenía a mis hermanos, yo estaba muy sola aquí y yo no acostumbraba a contar estas situaciones muy abiertamente, porque yo también me sentía derrotada y fracasada en ese sentido; yo sentía que no podía ser que me había quedado grande una situación”, reveló.

Además, confesó que estuvo a punto de abandonar su carrera como presentadora, debido a la presión de los medios de comunicación, pero su fallecido colega, la animó a continuar a pesar de las adversidades.

“Yo creo que él apareció en mi vida para ayudarme en muchas cosas, entre muchas, a entender que lo que le pasaba a uno en la vida, bueno y malo, era para algo, era para aprender, para ser ejemplo, para crecer; y me abrió las puertas de su casa, de su familia, me entregó su cariño, su amistad y me ayudó mucho en esos momentos que eran tan difíciles”, añadió.

Cada vez que habla de su gran y entrañable amigo es inevitable verla llorar, pues, aunque ya no esté, su recuerdo vivirá para siempre en su corazón.

Frente a las especulaciones de una supuesta separación con Rodrigo Kling, dijo que no despejaría ningún rumor porque se trata de su vida privada.