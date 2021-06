Laura Bozzo, de 68 años, presume su figura en bikini

Te puede interesar: Tips antiedad de las celebridades de Hollywood

La presentadora Laura Bozzo, reconocida por sus famosos y polémicos programas en televisión, llamó la atención en redes sociales al publicar un video en el que aparece, en vestido de baño, y con su usual sentido del humor y sarcasmo responde a quienes critican su cuerpo.

“Aquí la momia Spears, amo mi cuerpo y nada me queda mal. Dedicado a todos los que me insultan y quisieran tener mi cuerpo. A las mujeres les digo basta, no crean que no valen por la edad”, aseguró la presentadora, que cuenta con mas de seiscientos mil seguidores en su cuenta de Instagram.

El video, que se hizo viral en poco tiempo, fue aplaudido por los seguidores de la artista. Muchos internautas aseguran que es “un gran ejemplo de personalidad y actitud”.

