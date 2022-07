¿Laura Tobón cambiará la presentación por la actuación?

Desde hace varios años, los colombianos han sido testigos del crecimiento profesional de Laura Tobón en los medios audiovisuales nacionales, pues hemos logrado observar a la modelo en proyectos como Estilo RCN, La Voz Kids, Entretenimiento RCN y La Vuelta al Mundo en 80 risas.

Laura Tobón ha logrado convertirse en una de las modelos más afamadas a nivel nacional y ha participado en grandes eventos de la industria textil con marcas nacionales e internacionales; así mismo, ha incursionado en el mundo digital como YouTuber e influencer.

Hace siete meses, Laura Tobón y su esposo, el empresario bogotano Álvaro Rodríguez, se convirtieron en padres de Lucca, quien, sin duda, les ha cambiado la vida por completo.

Desde el nacimiento de Lucca Rodríguez Tobón, la modelo y presentadora se alejó por un tiempo de sus labores profesionales, pues quería enfocarse en el cuidado de su bebé. Muchos de sus seguidores extrañan verla, noche a noche, en la más reciente edición de La Voz Kids Colombia.

Hace unas horas, la comunicadora social y periodista confesó, en una entrevista, que a pesar de haber tenido la oportunidad de hacer su debut actoral en la pantalla chica decidió decir no, pues sentía que el personaje no encajaba con su perfil personal.

“Te cuento que iba a participar en un proyecto, pero en la primera escena ya me tocaba empelotarme (…) Decidí decir no, porque la verdad no se sentía bien”, expresó Laura en la entrevista que le concedió al periodista Carlos Ochoa para su página de Instagram.

Laura Tobón regresa a La Voz Kids

Muchos de sus seguidores extrañan verla, noche a noche, en la más reciente edición de La Voz Kids Colombia. Sin embargo, la modelo afirmó, a través de sus historias de Instagram, que si el tiempo se ajusta y Dios lo permite, le gustaría estar en la próxima temporada, acompañando a los niños y sus familias.