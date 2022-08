¿Lina Tejeiro y Juan Duque están juntos por marketing? Esto respondieron

Lina Tejeiro y Juan Duque hicieron público su romance hace unas semanas, cuando comenzaron a aparecer juntos en románticas fotos. En un principio, la actriz de La ley del corazón aseguró que solo se trataba de una gran amistad, pero, con el paso de los días, su enamoramiento era más evidente.

La pareja está muy feliz disfrutando de su amor. Ya se han mostrado juntos en fiestas, en Medellín, incluso, el artista de música urbana ya conoció la mansión de la generadora de contenido y a su familia.

La relación de la actriz Lina Tejeiro y el cantante Juan Duque ha sido bastante criticada en redes sociales. Algunos dudan si ese amor es real. Foto: Cortesía Redes S

¿La relación de Lina Tejeiro y Juan Duque es real?

Ayer, la pareja se mostró junta y quiso interactuar con sus seguidores a través de sus redes sociales. Allí, decidieron resolver algunas inquietudes que suelen preguntarles con mucha insistencia.

Una de las preguntas fue: “¿Estás con Lina por marketing o en realmente la quieres? Ella merece un excelente hombre”.

Para responder, Duque decidió aparecer junto a Lina y aclarar los comentarios de ese tipo que les han hecho desde el principio. La respuesta la dieron en tono sarcástico, como casi siempre la actriz suele contestar ese tipo de interrogantes. “A ver, si Dios quiere de aquí a diciembre que nos estén entregando el Grammy y ya terminamos el contrato, yo tengo préstamo con opción de compra”, dijo Juan. Por su parte, la actriz agregó: “sí, ya hay otro artista esperando el otro año, si Dios quiere también”.

Esos comentarios comenzaron a surgir, pues recién se conoció que estaban saliendo, el cantante estaba próximo a sacar una nueva canción, por lo que muchos creyeron que se trataba de una estrategia para impulsar su tema. No obstante, pasó el lanzamiento y ambos siguieron juntos acallando esos rumores.

¿Cómo se conocieron Lina Tejeiro y Juan Duque?

Los internautas también le preguntaron a la pareja sobre cuándo y cómo se habían conocido. Al respecto, ambos coincidieron en afirmar que todo comenzó por Instagram y que luego se conocieron personalmente en la fiesta de cumpleaños de Aída Victoria Merlano. Además, aclararon que cuando comenzaron los rumores del supuesto noviazgo, todavía no estaban juntos.

“Primera vez que hablamos fue por allá en octubre por Instagram, pero normal, parceros ahí ¿No? (LINA: yo le contestaba las historias que más me daban risa) Y ya después, en la fiesta de Aida, que supuestamente me fue disque a hablar (LINA: Me acerqué y le pedí unos chicles, y disque, no, no, no tengo, mi primo) No me pidió nada y me dejó de hablar el resto de la noche. Ya por allá, como a los dos meses, tres meses, fue que usted me comentó una foto y se armó un mierd** (LINA: No, no, no, yo entré y lo chismoseé y ya decía seguir también, porque usted a mí no me seguía. Entonces yo lo empecé a seguir) Y yo le reaccioné varias veces a las historias y nunca copió, no, nada. Es más, cuando salió lo del chisme y lo de la noticia (LINA: de que supuestamente éramos novios, no éramos nada) Ni siquiera hablábamos. Yo le mandé la publicación y le dije, esto está pasando, la gente está diciendo esto. Yo no quiero ser un interesado, no quiero ser aprovechado, dígame y frenamos esta vuelta. (LINA: y yo le dije, no importa, yo no tengo a quién rendirle cuentas. Que digan lo que quieran)”, revelaron entre los dos.