¡Lo pillaron! Anuel le da me gusta a video de Karol G y luego lo quitó

Desde el año pasado, cuando Anuel y Karol G anunciaron su ruptura, mucho se ha hablado de sus vidas sentimentales. Aunque algunos de sus fanáticos guardaban la esperanza de una reconciliación, parece ya no podrá suceder, al menos no por ahora, pues hace unos días, el cantante puertorriqueño confirmó su relación con la influencer ‘Yailin, la más viral’, con quien ya se habría casado y con quien, además, estaría esperando una hija.

¿Por qué terminaron Anuel y Karol G?

Hace un tiempo, los artistas dejaron claro que terminaron en buenas condiciones. De hecho, a finales del año pasado se dejaron ver juntos en un concierto y, en tono amistoso, se dedicaron emotivas palabras. Sin embargo, nunca revelaron las verdaderas razones de su ruptura. En redes sociales se rumoró sobre una supuesta infidelidad de parte de Anuel.

¿Anuel no ha olvidado a Karol G?

Recientemente, y luego de todo el boom que ha generado la nueva relación de Anuel con ‘Yailin, la más viral’, para los internautas no pasó desapercibido un like que el puertorriqueño le dio a un video publicado por Karol G. Enseguida lo borró, generando miles de reacciones por parte de sus seguidores, quienes afirmarían que el artista no ha podido olvidar a su ex y que, supuestamente, habría sido Yailin quien le pidió quitar ese like del post de la colombiana.

Asimismo, otros usuarios de internet han afirmado que Anuel estaría con ‘Yailin, la más viral’ para despertar celos en Karol G, pese a que en sus redes sociales se ha mostrado muy enamorado de la influencer. “No la olvida”, “Yailin se lo borró”, “eso fue la yailin se molestó y él lo borró”, “stalkeando a la ex”, “estaba stalkeando y se le fue el like, le van a pegar en la casa”, “yo creo que ya le dieron su calvazo por tremendo descache”.