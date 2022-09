“Lo vimos tranquilo, sereno”, así se veía Toto Vega antes de sufrir un infarto

En la noche de este domingo 25 de septiembre el mundo artístico colombiano se enlutó cuando falleció inesperadamente el actor nacido en Vélez, Santander, Toto Vega, cuyo nombre de pila era Ariosto Vega.

El actor Ariosto Vega, más conocido como Toto Vega falleció en la noche de ayer después de sufrir un desmayo Foto: Instagram

El actor que vimos en producciones como Me llaman Lolita, le Oasis, Alias JJ, La ley secreta y La Pasión de Gabriel, entre otras era también el director el Festival de Cine Verde, Festiver, que se celebra cada año en Barichara, Santander, evento que él creó junto a su esposa Nórida Rodríguez, reconocida actriz nacional, con quien estuvo casado los últimos 23 años.

Justamente había acabado la clausura de Festiver hacia las 9:30 p.m. cuando detrás del escenario sufrió un desmayo. Su esposa y quienes lo acompañaban llamaron una ambulancia que lo conducía hacia San Gil, municipio cercano, cuando falleció.

En sus últimas publicaciones, Toto Vega se mostraba satisfecho con las actividades del Festival. En su Facebook invitó al evento de clausura hacia las 7 p.m. mientras que en su Instagram compartió imágenes con invitadas colegas como las actrices Marcela Carvajal y Patricia Castañeda. A las 8:22 p.m. (algo más de una hora antes del desmayo) realizó la que se constituye como su última publicación en redes, vía Facebook, cuando llamó al escenario a Marcela Carvajal y al cineasta socorrano Julián Gómez Díaz. Toto lucía sonriente.

Revista Vea habló con el reconocido influencer y experto en medios digitales Víctor Solano, quien también acudió al evento y habló con Toto en el marco del mismo. Aunque ya Víctor había regresado al El Socorro, municipio de donde es oriundo cuando se produjo el fallecimiento indicó que no lo vio ni estresado ni tenso, todo lo contrario. “Lo vimos super bien, tranquilo, con la satisfacción de que las cosas estaban marchando bien, muy sereno, siempre sonriente, amable y con esa…. No sé cómo decirlo, todo mostraba justamente a un hombre saludable, feliz. Lo que menos uno se iba a imaginar es que fuera a sufrir un infarto”. El comunicador no refirió ningún episodio que evidenciara estrés por parte del también gestor cultual “No, para nada, siempre sonriente”.

Lo vimos muy feliz en cada una de las actividades que se realizaron en @FestiverCol. @Toto_Vega murió en su ley, amando lo que hacía y haciendo lo que amaba. Aquí con @castanedapat @mcarvajal28 @JmsSteffens en panel de @ActoresSCG moderado por @cabrerasantos en #Barichara pic.twitter.com/UcOr2RgOFy — Víctor @Solano Franco (@Solano) September 26, 2022

El actor Toto Vega cumplió años hace cuatro días.

