Lorena Meritano envía mensaje a Kristina Lilley por prueba que vive con el cáncer

Los seguidores de la actriz Kristina Lilley siguen enviando sus mensajes de apoyo y aliento a través de redes sociales durante su proceso de quimioterapia. En noviembre del año pasado, la recordada Gabriela Acevedo de Pasión de Gavilanes, reveló a sus 620 mil seguidores de Instagram que, lamentablemente, su cáncer de seno había regresado.

Desde entonces, la colombo-estadounidense de 59 años se ha mostrado más activa en redes sociales y con esperanza sobre su nuevo tratamiento. En una de sus publicaciones más recientes, Lilley contó que ya había empezado a sufrir algunas secuelas. “Se me empezó a caer el pelo. Uno piensa que está preparado para esas cosas, pero no. Son bastante complejas y son tristes, perder el pelo es duro, pero bueno, ahí voy”, contó en uno de sus videos.

La actriz Kristina Lilley, recordada por su participación en Pasión de Gavilanes, lucha nuevamente contra el cáncer. Así enfrentó ese difícil momento. Foto: Cortesía Caracol Televisión - Cortesía Caracol Televisión

Lorena Meritano envía mensajes de apoyo a Kristina Lilley

Hace unos días, Kristina publicó un video mostrando la difícil decisión de raparse completamente su cabeza. “Un día difícil...Gracias a Dios fue en familia. Mi yerno me pasó la máquina. Verme es doloroso, pero me miré, lloré y he llorado, pero estoy viendo en mi mirada algo diferente....valentía”, escribió.

Los seguidores de la actriz han destacado en varias de sus recientes publicaciones las reacciones de otra famosa que, además de compartir escena con Lilley, también padeció hace un tiempo de cáncer. Se trata de Lorena Meritano, Dinora Rosales, personaje antagónico en Pasión de Gavilanes. La actriz de 52 años también sufrió de cáncer de seno en el 2014. “Te adoro. Pásate la máquina, es lo mejor, la sensación de caída del pelo es fea. Ya te pasas la máquina y apenas termines el tratamiento comienza a crecer. Te verás hermosa porque lo sos por dentro y por fuera. Te quiero un montón”, fue uno de los comentarios con más ‘me gusta’ en la red social.