“Los sueños se cumplen”: Catherine Siachoque ingresó a Harvard a estudiar Negocios

Después de casi un mes sin publicar nada en sus redes sociales, Catherine Siachoque regresó con una de las noticias “más felices de su vida”: está estudiando en la Escuela de Negocios de Harvard.

Además de compartir una foto con la escritora y profesora Anita Elberse, a la actriz de 50 años y esposa de Miguel Varoni también se le vio caminando por el campus de la prestigiosa universidad, ubicada en Boston, Massachusetts, Estados Unidos.

Catherine Siachoque ingresó a Harvard a sus 50 años

La actriz lució con orgullo algunas prendas que llevan el sello de Harvard escrito. Mientras en redes sociales muestra algunas imágenes caminando por las instalaciones de la universidad, también aprovechó para hablar sus posibilidades y sueños.

“Estudiar en Harvard era algo que no estaba dentro de mis posibilidades, pero ahora es un hecho. No paren de creer en ustedes, no importa lo que la gente opine, no importa en qué momento de la vida se encuentren, trabajen duro por lo que quieren, luchen por sus sueños y el momento llegará. Quería compartir este que es uno de los momentos más felices e importantes de mi vida. Gracias por acompañarme y apoyarme siempre, aunque algunas veces esté alejada de las redes (con justa razón, ahora lo saben)”