Luis Fernando Múnera: de qué murió, novelas y más del actor de ‘Pedro el escamoso’

El pasado jueves 9 de febrero, el mundo de la televisión colombiana se vistió de luto, al confirmarse la muerte del actor Luis Fernando Múnera. A lo largo de su carrera profesional, se destacó no solo por su talento para la actuación, sino también por su potente voz. De hecho, el paisa también se desempeñó como locutor.

Novelas de Luis Fernando Múnera

Generalmente, en la televisión siempre solía interpretar personajes que tuvieran carácter fuerte, de ahí, que, casi siempre, le dio vida a militares, empresarios, abogados, políticos e incluso, a hombres malvados. Fueron múltiples las producciones de las cuales hizo parte, entre ellas, Los pecados de Inés de Hinojosa, Te voy a enseñar a querer, La mujer del presidente, Pedro el escamoso, La saga, negocio de familia, Los caballeros las prefieren brutas, Escobar, el patrón del mal, La viuda negra 2, El Chapo, etc.

En la pantalla grande, estuvo en La pena máxima, Perder es cuestión de método, Colombianos, un acto de fe, Soñar no cuesta nada, Paraíso travel, El paseo, entre otras. Gracias a su talento, su rostro se dio a conocer durante varias generaciones. En cuanto a su faceta de locutor, su voz fue escuchada en emisoras de Antioquia.

¿Dónde nació y de qué murió Luis Fernando Múnera?

El actor nació el 5 de abril de 1949 en Bello, Antioquia, ciudad donde pasó su infancia. De acuerdo con lo que mencionó alguna vez en una entrevista, de esa época de su vida recordaba los juegos en la calle en compañía de sus vecinos. Aunque su padre esperaba que Luis heredara su taller de mecánica, él prefirió la radio, así que comenzó a trabajar en una emisora de Quibdó, en Chocó. Gracias a ese empleo entró al mundo de los medios. Su carrera en la actuación inició en 1981.

El 9 de febrero del 2023 fue confirmado su deceso, noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores, colegas y al mundo de la televisión colombiana. Durante los últimos dos años, el actor sufrió algunos quebrantos de salud. Según había contado en una entrevista con La Red de Caracol Televisión. “He tenido problemas de salud, quebrantos, que me han llevado a estar interno en la Clínica Palermo, afortunadamente no graves pero sí me han dado bastante duro, he estado bastante mal”, señaló, aunque en ese momento no dio más detalles, lo que sí aclaró es que en uno de esos episodios su memoria se vio afectada y que, además, le dio una infección urinaria. “Tuve incapacidad para salir, para comer, para hacer un montón de cosas, pero ya lo he superado”, recordaba en esa entrevista. Por ahora, se desconoce la causa real de su muerte y si estuvo relacionada con alguno de esos quebrantos de salud que tuvo hace un tiempo.

Múnera se había retirado de la televisión colombiana. La razón por la que había dejado el oficio que realizó durante tantos años, se dio porque, según él, ya no era el mismo de antes y era consciente que ya habían llegado otros actores, de las nuevas generaciones y que, además, los personajes para él ya se venían reduciendo.