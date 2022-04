¿Luisa Fernanda W confirma su embarazo en sus historias de Instagram?

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sostienen una relación sentimental desde hace más de dos años. Su noviazgo comenzó meses después de que falleciera Legarda, expareja sentimental de la influencer.

A inicios de la pandemia, en el 2020, el cantante y la generadora de contenido se fueron a vivir juntos. Fruto de ese amor, en octubre de ese mismo año, nació Máximo, su primogénito. La pareja ha dicho en varias oportunidades que les gustaría tener más hijos. De hecho, en los últimos días se ha especulado en redes sociales que Luisa Fernanda W estaría nuevamente embarazada.

¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se convertirán nuevamente en padres?

Un video habría dejado en evidencia el supuesto estado de gestación de Luisa Fernanda W, pues se le nota un ‘bultico’ que muchos internautas han asociado con una barriga de embarazo. Hace unos días, la influencer se refirió al tema y aunque no lo negó pero tampoco lo confirmó, sí dijo que ahora prefiere no exponer tanto su vida privada en redes sociales.

No obstante, hace pocas horas sus seguidores le volvieron a insistir con el tema a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’. Su respuesta dejó pensativo a más de uno, pues hay algunos que aseguran que, indirectamente, estaría confirmando su supuesto embarazo. “Te veo como diferente Luisa, te ves baja de nota. ¿Estás pasando por alguna situación difícil?”, le preguntaron. Ante eso, ella respondió: “gracias a Dios no estoy pasando por una situación difícil; es más, creo que estoy pasando por una de las mejores situaciones de mi vida, solo que estoy viendo el momento, relajada, no tan expuesta como antes”.

Enseguida, agregó: “tengo granos, últimamente me están saliendo granos, creo que ese es el lado difícil de este momento en mi vida”. Esa respuesta generó varias reacciones entre los internautas. “Obvio lo re confirmó”, “modo: Embarazada y sus síntomas”, “Obvio lo está... el gaviscon que tiene en la mano lo confirma”, “sí está embarazada”, escribieron los internautas.