Luisa Fernanda W explica por qué no corrigió a Máximo en una travesura que le hizo

Luisa Fernanda W comparte con sus más de 17 millones de seguidores en Instagram su vida familiar, laboral y maternal. Su hijo Máximo es quien se roba el protagonismo de sus redes sociales. El pequeño, de un año de edad, es toda una sensación digital por sus ocurrencias y ternura que genera entre los internautas.

La influencer relató el angustiante momento que vivió con Máximo cuando casi se ahogan mientras caminaban en el mar. Foto: Instagram - Instagram

Luisa Fernanda W no corrige a Máximo en sus travesuras

En esta ocasión, la influencer encontró a su hijo muy calladito, haciendo de las suyas, una travesura en el cuarto. Resulta que el pequeño tomó unos crayones de color rojo y rayó las almohadas, colchas, una mesa de noche y hasta las paredes, suceso que la paisa tomó con gracia, contrario a lo que muchos padres harían.

“Ay tan lindo ¿Quién es todo un pintor? No esto es todo un artista. Máximo, te amo”, dice Luisa en sus historias de Instagram. Aquí el video de la travesura.

Tras unos comentarios por parte de sus seguidores, inmediatamente, la empresaria aclaró por qué no regañó al pequeño por lo sucedido.

“Les voy a compartir algo y es que a mí no me molesta que mi hijo raye cosas en la casa. Pues a mí no me molesta, pero… claramente sí le debo enseñar dónde sí debe rayar. Igual es que Máximo apenas está en ese proceso de aprendizaje, es que no tiene ni dos años, Dios mío, o sea es un bebé” explicó la influencer.

Luisa también explicó que cuando llegue el momento te corregir a su hijo lo hará de manera privada y no lo compartirá en sus redes sociales.

“Poco a poco, le voy enseñando. Claramente yo no voy a salir a corregirlo por acá por las historias, lo hago en mi casa, de una manera respetuosa, concentrada en él, en enseñarle. Pero a mí no me molesta, o sea si es porque me moleste, a mí no me molesta. Es más, a mí me causa gracia todo lo que hace, claramente porque es mi hijo, pero claro estoy súper puesta a enseñarle lo que está bien y lo que no está tan bien porque no puede llegar pues a rayar todo ¿no? Ay, pero yo amé su obra de arte, me siento orgullosa”, concluyó.

