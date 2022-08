“Se le ve barriguita”: medios dicen que Clara Chía, novia de Piqué está embarazada

Desde que anunciaron su soltería, Shakira y Piqué siguen siendo el tema de conversación de muchos medios, especialmente españoles, que no los pierden de vista ni un minuto. Luego de conocerse la identidad de la nueva novia de Piqué, a quien vieron este fin de semana muy encariñada con el futbolista, se conocen cada vez más detalles de la relación, que no sería nueva y que habría disgustado bastante a la colombiana .

El video, donde se ve a la joven de 23 años y al jugador del Barcelona, se prestó también para otras interpretaciones, y más de un medio aseguró un posible embarazo, que se evidenciaría por la forma de vestir de la mujer.

¿Clara Chía, nueva novia de Piqué embarazada? Esto dicen los medios internacionales

El primero en notarlo fue el presentador Raúl de Molina, del programa El Gordo y la Flaca, quien se refirió al vientre de Clara con su look holgado y totalmente negro. “Se le nota como una pequeña barriguita a ella, esta mujer se ve que es flaca, y se le ve barriguita, que tú crees que es”, dijo, para luego recibir el apoyo del paparazzi, que tomó infraganti a la pareja, “no puedo lanzar una noticia así al aire, pero sinceramente le veo barriguita”.

El programa Chisme No Like continuó con la hipótesis, y también se refirió a la figura de la joven, quienes muchos aseguran, es estudiante de relaciones públicas. “Clarita parece que anda medio panzoncita, ¿serán gases o será que viene un bebé?, vean ustedes esa pancita” dijo el presentador, para avivar lo que aún sigue siendo un rumor, lo único confirmado es que la pareja, que se lleva 12 años, ya no teme en demostrar su amor en público.