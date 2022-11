¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno buscarán la niña? Esto dijeron

La familia de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno creció con la llegada de Domenic, su segundo hijo, hermanito menor de Máximo, el primogénito de la pareja, quien cumplió dos años el pasado 28 de octubre. Desde la madrugada del 27 del mes pasado, los dueños del restaurante Rancho MX, han estado muy activos en redes sociales, revelando varios detalles de la cesárea de la paisa, de 29 años.

Te puede interesar: Video: ¿Yailin silencia los rumores de separación con Anuel?

Luego de mostrar la reacción de su pareja al ver por primera vez a su bebé; sus millones de seguidores siguen preguntándoles otras curiosidades sobre el nuevo integrante de la familia.

¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno quieren la niña?

Luego de mostrar la reacción de su pareja al ver por primera vez a su bebé; sus millones de seguidores siguen preguntándoles otras curiosidades sobre el nuevo integrante de la familia. La pareja, que hasta el momento solo ha tenido dos hijos varones, fue cuestionada sobre la llegada de un tercer hijo. En una interacción del intérprete caleño de 30 años con sus 8.8 millones de seguidores, en Instagram les preguntaron si “van a intentar la niña más adelante”.

Vea también: Tatiana ‘La Baby Flow’ regresó a la televisión en ‘La Descarga’

Inmediatamente, Pipe enfocó la cara de Luisa, quien mientras sostiene a su bebé en brazos, respondió “Juepucha, no, no sé, pero eso estará en continuará, no sé, pero no tan rápido, por ahí en cinco años”, dijo. El cantante finalizó entre risas, “pero el intento siempre se sigue haciendo”.

Pipe Bueno había tomado unas copas antes del nacimiento de Domenic

El cantante de música popular confesó, de camino a la clínica, con Luisa Fernanda W, que la llegada de su segundo hijo Domenic lo tomó de sorpresa y con unos traguitos de más. “Yo estaba escribiendo música, para los que no saben, yo cuando escribo música me tomo por ahí alguna cosa como para la sed, como para estar contentoso. Y estoy más prendido que un diciembre y me dice Luisa dizque ‘vámonos para la clínica’ y yo ‘no, como así’”, contó.