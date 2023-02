¿Maite Perroni no estará en la gira de RBD por su embarazo?

Una de las noticias más esperadas por los fanáticos de RBD fue, sin duda, la confirmación del reencuentro que tendrán sus integrantes durante una gira por varios países. Dulce María, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Maite Perroni, expresaron su felicidad por volver a compartir escenario juntos.

Maite Perroni se prepara para recibir a su primer hijo con Andrés Tovar. ¿Estará ausente de la gira de despedida Soy Rebelde Tour que confirmó la banda mexicana para este año? Foto: Instagram

Aunque estarán la mayoría de integrantes de la banda RBD, algunos han echado de menos la presencia de Alfonso Herrera quien, hace unas semanas, confirmó que no estará en la gira.

¿Qué pasará con Maite Perroni en la gira de RBD?

Ahora, algunos fanáticos temen que la actriz de Oscuro Deseo tampoco esté, pues hace un mes confirmó que está embarazada de su primer hijo con su esposo Andrés Tovar.

De acuerdo con lo que se ha podido conocer, el embarazo de la artista estaría terminando justo para las fechas en las que la agrupación ya tiene confirmada su gira.

En entrevista con Latin Billboard, Maite habló sobre sus planes para este año, sin descartar su regreso a la agrupación. “Es un momento muy especial, imagínate qué año me espera. Me estoy preparando desde lo físico y lo emocional para poder vivir toda esta etapa que la verdad es una etapa hermosa, no me puedo quejar, al contrario, me siento bendecida y super afortunada. Estoy desbordada de agradecimiento, de amor, de plenitud, de muchas ilusiones y, por supuesto, de todo un proceso personal que estoy experimentando por primera vez”, dijo.

Por ahora, Maite no ha asegurado que no hará parte de la gira. De hecho, dijo que sus dos compañeras de la banda la acompañarán en ese proceso, ya que ellas ya tienen la experiencia como madres. “El hecho de poder compartir esta nueva etapa es un reto y es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y que, además, mis amigas que ya tiene experiencia me van acompañando y coacheando, me van dando tips, consejos y sugerencias”, afirmó.

Concierto RBD Medellín 2023: ¿cuándo y dónde será?

Hace unos días, se confirmó que la agrupación mexicana sí vendrá a Colombia durante su gira Soy Rebelde Tour. Según el diario Q’hubo de Medellín, los artistas pisarán suelo colombiano los próximos 11 y 12 de noviembre, en el Atanasio Girardot, donde realizarían sus conciertos. Por ahora, la información no ha sido confirmada.