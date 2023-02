Video: Piqué y Clara Chía hablan por primera vez con la prensa. Esto dijeron

Luego de haberse hecho pública la separación de Shakira y Piqué, el exfutbolista del Barcelona comenzó a ser captado por los paparazzis con su nueva novia. Aunque inicialmente se desconocía su identidad, luego se pudo confirmar que se trataba de Clara Chía, una joven de 22 años a quien conoció en Kosmos, su empresa.

Después de enterarse de la infidelidad, Shakira habría hecho una petición a Gerard Piqué para arreglar su relación, pero él se negó. Foto: Instagram

Por su parte, hasta el momento, la intérprete de Monotonía no ha comenzado una nueva relación sentimental, sino que, por el contrario, está enfocada en su carrera musical y en el cuidado de sus dos hijos Milan y Sasha.

Piqué habló del ataque de ansiedad de Clara Chía

En las últimas horas, la pareja fue captada por las cámaras de Europapress, un medio español que ha seguido de cerca lo que ha pasado con ellos dos, luego de la separación del futbolista con Shakira.

No es la primera vez que Piqué y Clara son captados por los paparazzis, sin embargo, sí es la primera vez que dialogan con la prensa, pues en las veces anteriores habían preferido guardar silencio; incluso, el jugador había sido grosero con los periodistas.

En un video compartido por el mencionado medio de comunicación, se observa a los novios caminando por las calles de Barcelona, tomados de la mano, muy enamorados. Un periodista los captó y para sorpresa de muchos, la pareja decidió contestar algunas de las preguntas que les realizó el comunicador. Una de ellas fue sobre el supuesto ataque de ansiedad que sufrió en los últimos días Clara Chía. Ante eso, los dos comenzaron a reírse. El futbolista contestó: “¿Cogió una ansiedad? ¿En serio? ¿Una ansiedad?”.

De igual manera, el periodista les preguntó si el cumpleaños Clara era mañana 7 de febrero. La joven no respondía nada, solamente se reía, pero Piqué aseguró bastante sorprendido: “¿Mañana es el cumpleaños? ¿Pero qué te has tomado? ¿Mañana es el cumpleaños? ¿Pero qué dices? No es mañana”.

Finalmente, el comunicador los cuestionó sobre si era verdad que los padres de Piqué estaban cansados de las fiestas de Shakira. Clara contestó: “Oye, ¿es normal?”. Aunque no dijeron nada más, la pareja continuó su camino, demostrando que su relación está cada mejor cada día.