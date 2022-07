¿Maleja Restrepo se despidió definitivamente de Guerreros? Este es su reemplazo

A Maleja Restrepo los televidentes la extrañaban como presentadora de algún programa de importante canal de televisión.

Este año fue Canal 1 el que le dio la bienvenida nuevamente a la televisión a la esposa de Tatán Mejía finalista de Masterchef Celebrity. Pero con casi un año en Guerreros, la caleña anunció que se iba del canal por nuevos proyectos laborales.

Primero lo anunció el experto en entretenimiento Carlos Ochoa , y luego lo confirmó el Canal RCN: Maleja Restrepo será la nueva presentadora del recordado programa Duro contra el mundo, donde también estarán Frank Martínez y Chicho Arias, también exparticipantes de Masterchef.

¿Por qué Maleja Restrepo salió de Guerreros?

Recientemente, mientras la presentadora de 37 años interactuaba con sus más de 4 millones de seguidores en Instagram; reveló si su salida de Guerreros del Canal 1 era solo temporal.

“Llevaba casi dos semanas haciendo dos programas, saliendo de uno para llegar al otro y lastimosamente ya no lo iba a lograr, no iba a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo por eso no los voy a poder acompañar más en Guerreros” dijo Maleja Restrepo a solo un día de ausencia en el programa del Canal 1.

Además, también aclaró si salió por un conflicto con su compañero Josse Narváez o la producción del programa. “No tenía ningún tipo de conflicto, me estaba disfrutando mi trabajo, pero a veces llegan oportunidades que uno tiene que aprovechar, le queda a uno la satisfacción del trabajo bien hecho en Guerreros” dijo la nueva presentadora de Duro contra el mundo de RCN.

Ella es el reemplazo de Maleja Restrepo en Guerreros

Una nueva cara llegó al programa de las noches del Canal 1 en reemplazo de Malejo Restrepo y para presentar Guerreros al lado de Josse Narváez, esposo de Cristina Hurtado.

La nueva integrante se llama Thael Osorio, fue Señorita Cundinamarca 2012 y desde entonces se ha dedicado al modelaje. Aunque pocos la recuerdan, los primeros pasos de la joven en la televisión fueron precisamente en Guerreros pero como participante. Ahí estuvo solo en la primera temporada y se retiró para enfocarse en su matrimonio con el empresario Esteban Yanguas y en modelar para otras marcas. En redes sociales acumula más de 200 mil seguidores.

