Maluma quiere que lo quieran ¿qué debe hacer una mujer para enamorarlo?

Maluma estrenó por estos días su película ´Marry Me´, junto a Jennifer López. El cantante reveló las claves para enamorarlo. Foto: Instagram

Maluma es uno de los cantantes más sexis del mundo entero. Millones de fanáticas suspiran por Juan Luis Londoño, su nombre de pila, y sueñan con convertirse en algo más que sus fans enamoradas. El artista, nacido en Medellín, que aclaró que está enamorado de su música y su carrera, les entregó algunas claves a la hora de conquistarlo. “Que me quieran, que me apoyen y que sean personas que yo también pueda sentir admiración por ellas”, declaró el intérprete a la revista People en español, y además contó que no se considera muy exigente, pues lo fundamental es el amor. “a mi con que me quieran de verdad y que me den cariño y estén ahí de una manera real”, dijo el famoso, quien adora sentirse rodeado por la gente que lo conoce desde que era niño y que lo respetan.

Maluma, quien por estos días está en boca de todos gracias al estreno de Marry Me, la película que filmó junto a J.Lo y Owen Wilson, pasa mucho tiempo de viaje, llevando su música a todos los puntos del planeta, y aunque tiene una base, que es Miami, no cambia para nada su ciudad natal, el lugar donde nació hace 28 años y donde tiene sus mayores tesoros. Así se lo afirmó a la publicación estadounidense: “Yo aquí tengo mi familia, tengo mi casa, mis animales, mi granja, mis trabajadores que tanto quiero, y tengo mi hogar. Mi corazón pertenece a Medellín”.

Otras claves para conquistar a Maluma

Al intérprete de Hawaii no le gusta mucho la fiesta, pues prefiere disfrutar en su casa, con su familia y amigos cercanos. Le encantan los animales, en especial con los perros y los caballos, “me llenan de felicidad porque nunca quieren nada a cambio, simplemente dan amor, un amor genuino”. Maluma ama meditar, leer y practica yoga desde los 12 años.