Manuel Teodoro, de ‘Séptimo Día’, se hizo un retoque estético a los 62 años

Manuel Teodoro es uno de los presentadores más reconocidos del país. Actualmente es director y presentador de Séptimo Día de Caracol Televisión, pero también, ha hecho parte de otros importantes medios de comunicación internacionales como CBS News y CNN.

Te puede interesar: Expresentadora de ‘Día a Día’ reveló por qué salió del matutino de Caracol Tv

El comunicador colombo-filipino, quien se graduó de Periodismo en la Universidad de Miami, brindó una entrevista para el programa La Red de Caracol TV, y allí habló sobre algunos aspectos de su vida personal y profesional.

Más noticias de presentadores colombianos Reconocida presentadora regresó a ‘Noticias Caracol’: “es un gusto volver” Los televidentes se sorprendieron al volver a ver en la emisión de la mañana, a una de las caras más conocidas que ha pasado por ‘Noticias Caracol’. Leer aquí: Reconocida presentadora regresó a ‘Noticias Caracol’: “es un gusto volver” ¿Juan Diego Alvira volverá a la televisión? Estas serían sus opciones Hace unos días, el presentador Juan Diego Alvira confirmó su salida de la Revista Semana. Conoce aquí los posibles medios de comunicación que lo recibirían. Leer aquí: ¿Juan Diego Alvira volverá a la televisión? Estas serían sus opciones

¿Qué cirugía se realizó Manuel Teodoro, director de ‘Séptimo Día’?

En el diálogo con el programa de entretenimiento, Teodoro reveló que, hace unas semanas, pasó por el quirófano para realizarse un procedimiento estético, no por vanidad sino por mejorar su salud.

El periodista se operó los párpados y según confesó, todo surgió luego de comenzar a presentar algunas falencias en su visión. Cada vez que intentaba leer el telepromter para presentar el programa, veía borroso; es decir, su vista ya no era la misma que antes. “Mi teleprompter está al mismo nivel que mis ojos, es la cámara sobre un trípode y lo ajustan para que yo pueda leer. Tenía los párpados y las cejas hasta prácticamente la mitad donde está mi ojo”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Una de las cosas que el presentador le pidió a su cirujano fue que ese procedimiento no le fuera a cambiar completamente su apariencia, sino que, por el contrario, pudiera pasar desapercibido. “‘¿Cómo quieres quedar?’ me dijo, yo le contesté,’ yo quiero que sea muy sutil’”, afirmó.

El comunicador resaltó un ejemplo que le dio el cirujano. “Como si cuando regresas a Caracol te vean caminando y te preguntan, ‘oiga, le fue bien de vacaciones ¿no?’”, a lo que él agregó: “sí, esa es como la reacción que yo quiero, te fue bien de vacaciones, no que alguien me diga: ‘uy te operaste, vea qué diferente quedaste’, eso es lo que no quisiera”.

¿Por qué Manuel Teodoro se operó?

Aunque el motivo principal de su cirugía fue para recuperar su campo de visión, el director de Séptimo Día reveló que, además de eso, también lo hizo porque considera que es importante cuidar su imagen. “Por querer uno sentirse mejor con uno mismo y sí, como tú dijiste al principio de esta entrevista, a los 62 años todo comienza a caer, no es algo que hay que hacer. Quiero advertir a todo el mundo, oiga, usted no tiene que hacer esto si no quiere, netamente estético. No podemos negar que vivimos en una sociedad, no solamente en Colombia, sino en el mundo, donde todo entra por los ojos, valga la redundancia y uno quiere lucir bien”, aseguró.