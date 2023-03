Expresentadora de ‘Día a Día’ reveló por qué salió del matutino de Caracol Tv

Día a Día es uno de los programas de entretenimiento más vistos del país. Lleva más de 20 años al aire y se ha caracterizado por llevar invitados famosos, realizar concursos, secciones de humor, consejos, música e información de interés general.

El matutino fue emitido por primera vez el 22 de mayo del 2001, con la presentación de Jota Mario Valencia, quien después salió del programa para irse para Estados Unidos.

Algunos de los presentadores que han pasado por el set de Día a Día a lo largo de los años, son: María José Barraza, Andrea Nocetti, Hernán Horjuela, Camilo Montoya, Salma Osejo, Ana María Trujillo, Ángela Cardozo, César Escola, María Cecilia Botero, Mónica Rodríguez, Mauricio Vélez, Marcela Sarmiento, entre otras.

¿Por qué Marcela Sarmiento se fue de ‘Día a Día’?

Marcela Sarmiento fue una de las presentadoras más destacadas del país. Estuvo en Día a Día durante el 2001 y el 2005 y se ganó el cariño de miles de televidentes.

La presentadora salió de Día a Día y, posteriormente, se fue del país, motivada por una tragedia familiar. En entrevista con Despierta América, reveló qué pasó en esa época. “Yo estuve embarazada durante todo el programa de televisión. Durante los nueve meses estuve al aire, pero el día parto hay un accidente en mi barriga y se enreda el cordón umbilical en Miguel y no recibió más oxígeno y murió”.

Según contó, es un duelo insuperable, pese a que han pasado varios años desde ese momento. De hecho, junto con su esposo, decidió abandonar el país y comenzar una nueva vida. “En el fondo no lo superas, uno aprende a vivir con esa situación, uno aprende a vivir con ese dolor. Yo tuve que salir de Colombia para poder recuperarme porque estaba muy triste, estaba muy mal. Y tomamos la decisión por el bienestar personal de Paulina (su hija) y Alejandro (su esposo), que también era una persona pública, de venir a Estados Unidos y para que yo me recuperara física y mentalmente para poder volver. Nos vinimos para Miami y aquí ‘me recuperé’, fue un proceso muy largo”, reveló.

Marcela Sarmiento perdió a su esposo Alejandro Nieto

Años después, en el 2016, Marcela volvió a enfrentar un difícil episodio, esa vez con su esposo Alejandro Nieto, un periodista y locutor colombiano, quien falleció en Estados Unidos mientras ella estaba en España. Mientras el padre de sus hijos se encontraba en el gimnasio, se desmayó de repente, pero, lamentablemente, no pudieron reanimarlo. El comunicador tenía 47 años.

En ese momento, ella recibió una llamada inolvidable. “Yo me quedé en blanco… Lo que estaba pasando no era una película de terror, no era una cosa inventada, era una cosa real y me estaba pasando a mí”, dijo.

También, agregó: “el proceso del duelo es un proceso muy largo. El proceso es muy difícil (…) cuando uno no ha vivido el dolor profundo no sabe de qué es capaz”.