Marc Anthony: edad, hijos, cuántas veces se ha casado y su boda con Nadia Ferreira

Uno de los artistas más reconocidos en el género de la salsa es, sin duda, el puertorriqueño Marc Anthony. Su nombre de pila es Marco Antonio Muñiz y desde que era muy joven comenzó a cantar en diferentes lugares, entre ellos, en locales y discotecas. Poco a poco, fue adquiriendo popularidad hasta que llegó a ser parte del coro del grupo Latin Rascals.

Marc Anthony ganó a Mejor Álbum de Salsa con su más reciente trabajo discográfico, Pa'llá voy Foto: Getty Images - Getty Images

Luego Tito Puente, el legendario percusionista estadounidense de origen puertorriqueño, lo llevó como telonero a un concierto en el Madison Square Garden. Más adelante, cuando grabó un tema de Juan Gabriel en versión salsa, fue cuando comenzó a ganar más reconocimiento. Las ofertas de conciertos comenzaron a llegar a su vida hasta el punto de convertirse en todo un fenómeno musical, tanto, que fue nombrado como el “rey de la salsa”.

Marc Anthony como actor

Como cantante, el artista ha logrado el éxito con temas como Flor pálida, Tu amor me hace bien, Vivir mi vida, Y hubo alguien, Qué precio tiene el cielo, entre otras. Sin embargo, también triunfó como actor. Participó en los largometrajes Bringing out the Dead, Big Night, Hackers y The Capeman.

¿Cuántos años tiene Marc Anthony?

El cantautor nació el 16 de septiembre de 1968 en Nueva York, Estados Unidos. Actualmente tiene 54 años y además de la salsa, también pasó por el bolero, la balada y el pop.

¿Quién fue la primera esposa de Marc Anthony?

Este fin de semana, el artista se casó con Nadia Ferreira, una modelo paraguaya de 23 años. Desde que hicieron pública su relación, la pareja se mostró muy feliz y enamorada.

Para Nadia, verse vestida de blanco y llegando al altar para dar el “sí acepto” fue muy emocionante y no era para menos, era la primera vez que se casaba. Por su parte, aunque el artista también estaba muy emocionado, a diferencia de su nueva esposa, fue la cuarta vez que él llegaba a un altar a contraer nupcias.

La primera boda de Marc Anthony fue en el 2000, junto a la Miss Universo Dayanara Torres. Luego se separó y, en el 2004, unió su vida junto a la de Jennifer López. Esa fue una de las bodas más comentadas del mundo del espectáculo.

El amor de los dos cantantes también se acabó. Años después, a mediados del 2014, dio el sí con la modelo venezolana Shannon de Lima, con quien tampoco prosperó su amor.

¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony?

Así como el artista se ha casado varias veces, también tiene varios hijos; exactamente seis. Con la expolicía Debbie Rosado, aunque no se casó sí tuvo a su primogénita Ariana y adoptó a Álex, hijo de ella solamente, pero a quien el artista quiso darle su apellido. Luego, fruto de su amor con Dayanara, nacieron Cristian y Ryan y con JLo tuvo a los mellizos Emme y Max. Ahora, se rumora que el cantante se convertiría en padre por séptima vez, esta vez con su esposa Nadia Ferreira.