¿Shakira, Piqué y Clara Chía, juntos por primera vez? Este sería el motivo

Desde junio del año pasado, una de las noticias más recurrentes en el mundo del espectáculo, ha sido la separación de Shakira y Piqué, aparentemente por una infidelidad del futbolista con Clara Chía, 23 años menor que la barranquillera.

Te puede interesar: Video| Melissa Martínez, ex de Matías Mier, cambió de ‘look’: “¿elegí bien?”

Shakira estaría furiosa con su ex Gerard Piqué por haber expuesto públicamente a su hijo Milan, durante una entrevista. Foto: Instagram

En su nueva canción con Bizarrap, la colombiana le lanzó fuertes críticas al padre de sus hijos Milan y Sasha, por haberla cambiado por Clara. “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú… Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú… Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”, dice en algunos apartes de la canción, refiriéndose a la nueva pareja sentimental del exjugador del Barcelona.

Otras noticias de Shakira y Piqué Shakira: las frases que eliminó de su canción para no tener problemas con Piqué Keityn, compositor de la canción de Shakira y Bizarrap, reveló que eliminaron algunas frases “fuertes” para evitar una eventual demanda de Piqué. Leer aquí: Shakira: las frases que eliminó de su canción para no tener problemas con Piqué Esta sería la razón por la que Montserrat Bernabeu, mamá de Piqué, calló a Shakira Se conoció el video completo y la fecha del momento cuando Montserrat Bernabeu, mamá de Piqué, trató de esa manera a Shakira. Leer aquí: Esta sería la razón por la que Montserrat Bernabeu, mamá de Piqué, calló a Shakira

Claramente, la relación entre la artista y el jugador catalán no quedó en muy buenos términos y cada vez que pueden, no dudan en lanzarse indirectas a través de las redes. Mientras el deportista presume estar muy enamorado, la barranquillera no duda en mostrar que ella tiene la fortuna de compartir más tiempo con sus dos hijos.

¿Piqué y Clara Chía se encontraron junto a Shakira?

En medio de todo ese escándalo amoroso, ahora algunos medios españoles aseguran que, al parecer, habrían habido un encuentro entre los tres, donde por primera vez, al parecer, se vieron la cara en el mismo espacio.

El diario El Nacional aseguró que el futbolista quiso organizar una fiesta para su hijo Sasha, para celebrar su cumpleaños número ocho, el pasado domingo 29 de enero, a la cual también habría asistido la intérprete de Monotonía, por petición de su hijo. Clara Chía no podría faltar a la celebración pues, de hecho, fue vista junto al deportista comprando algunos regalos en Barcelona. Esa sería la razón por la que, aparentemente, los tres famosos se pudieron haber encontrado, aunque, por ahora, esa información no ha sido confirmada. El festejo se habría realizado en la casa de Montserrat Bernabeu.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Quién es Clara Chía?

La nueva novia de Piqué es 12 años menor que él. Trabaja en Kosmos Global Holding S.L., una productora en la cual el exfutbolista del Barcelona es director. Fue allí donde se conocieron. Clara Chía es estudiante de Relaciones Públicas.

Hasta antes de conocer a Gerard, la joven no era conocida en el mundo del espectáculo. Su nombre se dio a conocer y se hizo famosa a nivel mundial precisamente por haber sido catalogada como la tercera entre la relación del futbolista y la cantante. Hasta el momento, ella no ha brindado ninguna declaración al respecto, por el contrario, cada vez que ha sido captada por los periodistas, ha preferido huir del lugar para no decir nada.

¿Cuánto duró Shakira con Piqué?

Shakira y Piqué se conocieron en el 2010, para el Mundial de Sudáfrica. En ese entonces, la colombiana era la intérprete del Waka Waka, la canción oficial de esa Copa del Mundo. En marzo del 2011 hicieron oficial su relación. Después de una década de relación y dos hijos, decidieron ponerle punto final a su historia de amor.