Marc Anthony: ¿por qué sus hijos con Jlo faltaron a su boda con Nadia Ferreira?

Marc Anthony vivió emocionado el día de su matrimonio con Nadia Ferreira, la paraguaya de 23 años con quien vivió una historia de amor relámpago. El cantante y la reina fueron captados por los paparazzi el 8 de marzo, en Ciudad de México, primero en un restaurante, donde sorprendieron con un apasionado beso y luego caminando de la mano por las calles de la capital azteca. El 12 de mayo, por las mismas fechas de cumpleaños de Nadia, anunciaron que estaban comprometidos.

El día de su matrimonio con Nadia Ferreira, Marc Anthony no tuvo a su lado a sus hijos Max y Emme. ¿Tuvo que ver J. Lo? Foto: Instagram

Después de muchos rumores que surgieron luego que la paraguaya fue vista, en compañía de Ludy, su mamá, escogiendo su traje de novia. La fecha del enlace era un secreto para los medios de comunicación, quienes presumían que sería en la última semana de enero, por compromisos artísticos del intérprete, aunque también se rumoró que el matrimonio sería pronto, pues la joven estaría esperando un hijo del cantante.

Marc Anthony y Nadia Ferreira se casaron el pasado 28 de enero, en Pérez Art Museum Miami. Al evento asistieron celebridades como David Beckham, Salma Hayek, Maluma, Romeo Santos, Daddy Yankee y Luis Fonsi. El día de la cuarta boda de Marco Antonio Muñiz Rivera, nombre de pila del salsero, lo acompañaron varios de sus hijos, Cristian y Ryan, nacidos de su matrimonio con Dayanara Torres, quien fue Miss Universo en 1993 y Alex, su hijastro, primogénito de Debbie Rosado, madre de Ariana, la hija mayor del artista. Todos hablan de los grandes ausentes, Max y Emme, los mellizos que tuvo con Jennifer López.

Mientras Marc le daba el sí quiero a Nadia en Miami, los paparazzi captaron, en Los Ángeles, a la Diva del Bronx mientras pasaba una tarde familiar con su hija Emme, su esposo Ben Affleck y sus hijastros Seraphina y Samuel. El grupo incluyó entre sus planes de ese día una ida a cine.

¿JLo no dejó ir a sus hijos al matrimonio? Esto se rumora

Los medios de comunicación no saben a ciencia cierta cuál fue la razón de la ausencia de los hijos menores de Marc Anthony el día de su matrimonio con su cuarta esposa. Existen dos hipótesis: la primera es que Jennifer López es muy protectora con sus mellizos, a quienes llama ‘Coconuts’, y prefirió que ellos no fueran asediados por la prensa el día de la boda. La segunda es un poco más controversial, pues se dice que JLo no estaba muy contenta porque su ex esposo, con quien tiene buena relación, al parecer, no le contó que se casaba y ella se enteró, como todo el mundo, por las notas de prensa, además, según el portal Suggest, quien consultó a alguien cercano a la cantante y actriz, “el compromiso le parece una decisión apresurada y no confía en Nadia Ferreira como madrastra de sus hijos”, algo muy distinto a lo que vivió cuando se casó con Ben Affleck, porque cuando se casaron, los hijos de las dos familias ya tenían una relación, además, la unión de López contó con la ‘bendición’ de Jennifer Garner, la primera esposa del actor de Hollywood.