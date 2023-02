Marc Anthony y Nadia Ferreira: Se filtró el acuerdo prenupcial si se divorcian

Con solo cinco días de casados, Nadia Ferreira y su esposo Marc Anthony siguen dando de qué hablar con nuevos detalles de su exclusiva boda en el Pérez Art Museum donde asistieron celebridades como Romeo Santos, Maluma, Marco Antonio Solis, Salma Hayek, David y Victoria Beckham, Lin Manuel Miranda, Luis Fonsi, Lele Pons, Ricky Montaner y su esposa Stefanía Roitman. Aunque la pareja sigue muy hermética sobre revelar información de su matrimonio, ellos brindaron la exclusiva de la celebración a la revista Hola.

Hasta ahora, se conoce que el salsero y la modelo paraguaya se dieron el ‘Sí’ a las 7:30 de la noche del pasado sábado 28 de enero. Mientras el ex de Jennifer López lució un traje de Christian Dior, la joven portó dos vestidos diseñados por la casa de diseño Galia Lahav. En la sesión de fotos, no dudaron en posar junto a su mascota Blue.

Marc Anthony se casó por quinta vez, ahora con Nadia Ferreira en una exclusiva ceremonia en Miami. Se conocieron más imágenes de su boda. Foto: Instagram

Marc Anthony y Nadia Ferreira se casaron en Miami

En uno de los pocos videos que se conocen, hasta el momento, de la boda, se ve al intérprete de Valió la pena llorando mientras su prometida caminar hacia el altar. Según información que reveló el programa El Gordo y La Flaca, los invitados a la boda tenían la estricta condición de entregar sus celulares en la entrada de la boda, los guardaban en una bolsa y los volvían a reclamar al salir del festejo.

En la decoración predominaron los mensajes de amor, en las servilletas se podía leer “esto sigue”, y en el espejo del baño de damas “sin tu amor no quiero vivir”. También, revelaron un detalle que confirmaría el rumor de embarazo de la modelo. “Yo no sé si fue la comida paraguaya o boricua que le cayó mal a Nadie porque me cuentan que Marc pasó toda la noche sobándole la barriguita y dándole besitos a la barriguita, como ellos no quieren decir que está embarazada, se cree que esto será otra portada de la revista”, aseguró el programa de Univisión.

Acuerdo prenupcial de Marc Anthony y Nadia Ferreira

Lo que se supo hace poco es que, al igual que con sus otras exesposas, el salsero también optó por firmar un acuerdo prenupcial con su actual pareja. Con Dayanara Torres, Jennifer López y Shannon de Lima, el artista también llegó a un acuerdo financiero antes de contraer matrimonio, y aunque pensaba que Nadia podía ser la excepción, finalmente accedió a la petición de sus asesores y hermano de recurrir al mismo proceso.

Del patrimonio de 80 millones de dólares que tendría el cantante, El Gordo y La Flaca reveló que, si los recién casados llegaran a divorciarse, Marc le daría una suma de 25 mil dólares al mes a Nadia hasta que ella contraiga matrimonio o esté en una relación formal, en caso de tener hijos, la cantidad sería determinada por una corte.