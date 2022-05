Marc Anthony se accidentó en el camerino antes de su concierto en Panamá

Marc Anthony tenía previsto un concierto en el estadio Rommel Fernández en Panamá en medio de su gira Pa’ allá voy. Cuando todo parecía ir bien, el artista de 53 años sufrió un accidente, minutos antes de subirse a la tarima, según han reportado varios medios internacionales como Univisión.

Te puede interesar: Guns N’ Roses en Colombia: se conocen los precios de las boletas para el concierto

“Los fanáticos de Marc Anthony que se concentraron en el Estadio Rommel Fernández, disfrutaron del preámbulo de la esperada presentación. Minutos antes de la medianoche del jueves 5 de mayo, se dio el anuncio. A través de las bocinas en el estadio se daba a conocer que el cantante había sufrido un accidente, por lo cual estaba recibiendo asistencia médica. Se agregó que la condición de Marc Anthony no le permitía presentarse”, aseguró la cadena Telemetro.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Al parecer, la noticia causó molestia entre los asistentes a quienes les avisaron la cancelación del show a través de los altavoces que se encontraban en el estadio. Inicialmente, el concierto se iba a realizar el 23 de febrero, pero luego fue reprogramado para el 4 de mayo, fecha en la que tampoco sus fanáticos pudieron verlo.

📹 "Quiero mi plata", gritaban anoche las personas que pagaron para ver el concierto del puertorriqueño, Marc Anthony, en Panamá.

Pero, "el cantante" no cantó, dejó a todos esperando, excusándose en que sufrió un accidente en el camerino. pic.twitter.com/SVlOAxBOfP — El Post de Panamá (@elpostdepanama) May 5, 2022

A través de las redes sociales, varios internautas han expresado su molestia. “Es el TERCER concierto de @MarcAnthony en Panamá. El primer concierto llego TARDE. El segundo concierto no cantó más de una hora. La gente siguió cantando por un carro que tenía sus bocinas. No se le entendía nada, por lo drogado que estaba. Este último, no se presentó”, escribió en Twitter un usuario.

Te puede interesar: Rosalía en Colombia: la cantante confirmó concierto en Bogotá

La oficina de Marc Anthony sacó hace poco un comunicado refiriéndose al tema: “Marc Anthony tuvo que posponer su concierto en Panamá anoche debido a un accidente en unas escaleras cuando se preparaba para su salida. El acontecimiento, provocó complicaciones en su espalda, lo cual impidió su presentación en vivo. En estos momentos está siendo trasladado a la ciudad de Miami para ser atendido por sus especialistas. Agradecemos a todo el personal médico de Panamá que se dio cita de inmediato para ofrecer sus atenciones y a todos los seguidores que estuvieron presentes para el tan esperado encuentro. La nueva fecha del concierto se dará a conocer más adelante”.