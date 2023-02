Marc Anthony y Nadia Ferreira: filtraron el género de su bebé, ¿niño o niña?

El 28 de enero, el cantante Marc Anthony se casó con la modelo Nadia Ferreira en medio de una lujosa ceremonia en Miami a la que asistieron personalidades como Salma Hayek, Maluma, Marco Antonio Solís, Nicky Jam y hasta empresarios como Carlos Slim. 15 días después, confirmaron que estaban esperando su primer hijo.

Te puede interesar: Video: Carolina Cruz fue captada dándose un beso con misterioso hombre

El día de su matrimonio con Nadia Ferreira, Marc Anthony no tuvo a su lado a sus hijos Max y Emme. ¿Tuvo que ver J. Lo? Foto: Instagram

Por ahora, se desconoce cuántos meses de gestación tiene Nadia, pero, por lo visto, la pareja está muy feliz esperando a su bebé. Al parecer, ese habría sido el motivo por el cual adelantaron la fecha de su boda. “Gracias Dios por esta bendición tan grande en nuestras vidas”, escribieron en sus redes sociales junto a una imagen donde la modelo aparece con su abultada barriguita. “Felicitaciones”, “qué bonitos”, “qué bendición”, “felicidades a los dos”, comentaron algunos usuarios, mientras que otros los criticaron. “De razón se casaron”, “no se casaron por amor”, “se casó por estar embarazada”, “una niña tan hermosa con un hombre tan mayor”, “Marc ya debería estar esperando sus nietos”.

Más noticias de Marc Anthony Hijos de Marc Anthony: cuántos tiene, cómo se llaman y quiénes son sus madres El artista anunció que está esperando su séptimo hijo, el primero con su esposa Nadia Ferreira. Conoce aquí toda su descendencia. Leer aquí: Hijos de Marc Anthony: cuántos tiene, cómo se llaman y quiénes son sus madres Marc Anthony y Nadia Ferreira: foto revelaría su avanzado embarazo La revista Hola publicó unas imágenes que dejan en evidencia que, al parecer, Nadia Ferreira sí estaría esperando su primer hijo con Marc Anthony. Para el cantante sería el séptimo. Leer aquí: Marc Anthony y Nadia Ferreira: foto revelaría su avanzado embarazo

Marc Anthony y Nadia Ferreira estaría esperando un niño

Según el programa Chisme No Like, Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira estarían en la dulce espera de un niño. El periodista Javier Ceriani fue el encargado de compartir esa información. “Aparentemente, lo que está corriendo muy fuerte en Paraguay es que esta chica Nadia estaría esperando un varoncito, otro niño más (para Marc). Esto está corriendo en Paraguay ya en el círculo íntimo de la familia de la esposa de Marc Anthony. Vamos a ver si canta salsa o no canta salsa”, dijo.

De ser así, sería el quinto hijo varón del salsero de 54 años, teniendo en cuenta que tiene dos con Dayanara Torres, uno con Jennifer López y el hijo de su primera esposa Debbie Rosado, que adoptó como suyo, aunque no sea de su sangre. Por su parte, para la exreina de 23 años sería su primer hijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

este sería el quinto hijo varón de Marc Anthony, de 54 años, y el séptimo en su lista de descendientes, seis biológicos y uno adoptado. Por su parte, la exreina de belleza de 23 años, apenas se estrenaría como mamá, ella es 30 años menor que el cantante.