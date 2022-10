Marc Anthony y Nadia Ferreira revelan la llegada del nuevo integrante a la familia

Marc Anthony y Nadia Ferreira , que están comprometidos desde hace cinco meses, dieron un paso más en la consolidación de su relación. La modelo de 23 años y el cantante de 53 anunciaron la llegada de un nuevo integrante a la familia, y con el anuncio derritieron los corazones de sus seguidores.

Te puede interesar: Video: Cristina Hurtado comparte la travesura que hizo su bebé en casa

Contrario a lo que muchos internautas piensan, no se trata de un bebé, aunque la pareja no descarta la idea de agrandar la familia, pues en varias ocasiones, la paraguaya ha confesado sus deseos de ser madre. Marc y su prometida presentaron a Blue, su nuevo perrito, de raza pomeranian, que tiene apenas tres meses de nacido.

Marc Anthony y Nadia Ferreira agrandaron la familia

“Les presentamos al nuevo miembro de la familia”, escribió la modelo de raíces puertorriqueñas, quien representó a Paraguay en el concurso de Miss Universo en 2021 y se convirtió en la primera finalista en el reinado.

Vea también: Video: Belinda se burla de los hombres que se tatúan por amor, ¿indirecta a Nodal?

El cachorro ya tiene su propia cuenta de Instagram, donde ya tiene más de once mil seguidores. En el usuario se ven dos fotos de la mascota, acompañadas por un texto, “Nací el 16 de julio del 2022 y soy el bebé más juguetón, inteligente y consentido por mis papis”.

¿Cómo se conocieron Marc Anthony y Nadia Ferreira?

Su diferencia de edad no fue un impedimento para enamorarse y para pensar en un futuro juntos como marido y mujer. El salsero y la reina ya habían cruzado palabras en el 2016, cuando el músico se presentó en Paraguay. En esa ocasión se tomaron una foto. Nadia, que tenía 16 años, admiraba el cantante, pero no se imaginaba que 6 años después sería su prometida. Aunque no se conoce la fecha exacta del inicio de su relación, en marzo de este año, los medios comenzaron a hablar de su romance, pues se filtró un video, en una celebración griega realizada en un restaurante de México. Allí el artista fue grabado en el momento justo en que le daba un beso a la reina paraguaya. A finales del mismo mes que hicieron pública su relación por redes sociales, y en mayo que decidieron comprometerse durante una visita a Disney World, viaje en que celebraron, además, el cumpleaños número 23 de Nadia.