Margarita Rosa de Francisco, Pirry y otros famosos que no celebran Navidad

Aunque para muchos la Navidad signifique paz, amor y unidad, para otros, se trata de una fecha común y corriente. A continuación, te contamos qué famosos no celebran como otros en estos días.

La actriz Martha Isabel Bolaños, recordada por su papel de ‘la pupuchurra’ en Betty, la fea, afirmó que el 24 de diciembre es una fecha común y corriente y que, en su familia, perdió un poco de importancia porque no hay niños pequeños. Sin embargo, reveló que el 31 sí lo celebran por todo lo alto. “Yo soy medio ‘Grinch’ si te soy sincera. Me la disfruto, por supuesto, pero no me mueve eso que le mueve a tanta gente. La Navidad en mi casa, como no hay niños pequeños, no es muy importante. Sin embargo, el 31 sí. Yo no pongo ningún adorno, antes tenía un árbol muy bello, pero se me quedó una vez armado hasta febrero, y esa vez decidí que no, porque la desarmada me pareció tan aburridora que se lo regalé a una tía. No yo no pongo nada, pero es más por pereza”, dijo en una entrevista con el programa Buen Día Colombia del canal RCN.

De igual manera, el actor Andrés Parra, quien protagonizó Escobar, el patrón del mal y El robo del siglo, dijo alguna vez que, para él, la Navidad solo era importante por los regalos, pero eso dejó de ser una tradición porque su familia está fuera del país. “Para mí Navidad era que me dieran regalos. Nada más. La familia estaba junta todo el año, no había necesidad de volvernos a juntar sin regalos. Ahora no hay nada. No hay árbol, ni luces, ni familia, porque todos viven fuera. Posiblemente el 24 a las 9 de la noche yo este acostado viendo Nat Geo. Tuvo sentido nuevamente cuando me disfrazaba para mi hijo de Papá Noel y le llevaba regalos, pero esa magia se perdió cuando supo que las botas de Santa y las mías eran iguales. Me reconoció por las botas”. dijo, según Pulzo.

Margarita Rosa de Francisco, quien se ha destacado, entre otras cosas, por su sinceridad al dar sus puntos de vista sobre cualquier tema, también comentó a través de un escrito que, para ella, la Navidad es algo completamente comercial y que no le genera ningún tipo de emoción, salvo, el agradecimiento por la oportunidad de reunirse con su familia. “Soy de lo peor con la Navidad. Mi casa es un peladero sin bolas, ni luces, ni un carajo, ¿por qué? Lo que más detesto de la Navidad es esa bulla comercial, que me lleguen los periódicos pesados de revistas vendiendo chucherías, los almacenes y sus chichoneras; corónale a eso el villancico abambucado dele que dele, esa felicidad exterior y narcótica fomentada por avisos y programas en los medios que lo que hacen es echarle más azúcar a lo que ya viene sobre endulzado. La Navidad tiene su raíz en la santidad, pero la tienen muy pintarrajeada para tomársela en serio”.

Por su parte, Pirry, también ha demostrado su desinterés en estas festividades de fin de año. En una oportunidad, explicó sus razones para no celebrar con la misma emoción esta época. “Por mi profunda decepción del rito católico, por lo humillante que resulta la ola publicitaria para los más pobres. Por lo inmamable e insegura que se pone la ciudad. Por la falsa caridad y piedad con la que algunos quieren calmar un año de todo lo contrario”.

El protagonista de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, Jhon Álex Toro, es otro de los famosos que no comparten la magia de la Navidad, como muchos de sus colegas. “Siempre he sido Grinch. En esto he cambiado un poquitititico sólo por mi pequeña: armé árbol en casa y tengo alumbrado. Es una fecha que nadie comprende en realidad. El tema mercantil es lo más importante, como con casi todo, y ese elemento de alegría impuesta es detestable”.