María Alejandra Manotas reveló la razón de su separación con Alejandro Riaño

Hace unas semanas, María Alejandra Manotas y Alejandro Riaño anunciaron su separación a través de redes sociales. Con un contundente y sentido mensaje, la pareja solicitó respeto y prudencia por el difícil momento que estaban atravesando.

“Para acabar con los chismes y rumores hoy queremos contarles que desde el amor hemos tomado la decisión de acabar la relación de pareja. Sin embargo, del amor que nos tenemos están nuestros 3 hijos a los que siempre vamos a cuidar y amar. Solamente entendimos que estábamos en caminos distintos y siempre vamos a apoyarnos y acompañarnos como padres y amigos. Con amor les pedimos mucha prudencia y respeto frente a esta decisión”, puntualizó la empresaria.

La verdadera razón de su separación

Luego de varios rumores, la misma empresaria fue la que confirmó, a un importante medio de comunicación, una de las razones que los llevó a finalizar su relación de pareja.

“El tema de la separación lo veníamos hablando desde hace rato, resolviendo las cosas en privado como pareja. Sin embargo, llegó el momento en el que dijimos que la vaina no estaba funcionando. Intentamos y tratamos, pero era mejor alejarnos”, expresó Manotas.

De igual modo, la caleña afirmó que el éxito de ‘Juanpis González, personaje creado por Alejandro Riaño, sí influyó en su divorcio.

“En cierto modo, ese éxito hace parte de las razones por la que decidimos separarnos. Cada uno se dedicó a trabajar en lo suyo, yo me dediqué a crear mis empresas. También me enfoque en ser una persona y no vivir a la sombra de él. Lo apoyé hasta donde se pudo y nos dio el amor”, finalizó.

