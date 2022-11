Mary Méndez defendió a joven que la reemplazó en ‘La Red’: “No es justo”

Durante dos fines de semana seguidos, los seguidores de La Red, programa de Caracol Televisión, han sentido la ausencia de María Beatriz Méndez Dávila, más conocida como Mary Méndez en las pantallas. La samaria, que cumple nueve años en el programa junto a Carlos Vargas, Carlos Giraldo, Frank Solano y Juan Carlos Giraldo, se tomó un descanso de solo dos semanas y sus seguidores la extrañaron desde el primer momento.

Según los comentarios en redes sociales, Danny Galvis, presentadora también de La Kalle, ha recibido varios comentarios no muy positivos por parte de algunos usuarios de redes sociales. Ante la situación, la misma Mary Méndez respondió.

“No es justo” Mary Méndez defendió de las críticas a su reemplazo en ‘La Red’

Este pasado fin de semana, la presentadora de 46 años se pronunció en su Instagram, donde tiene 1.3 millones de seguidores y mostró su disgusto ante los comentarios poco amables que recibió su colega. Sin mencionar el nombre de Danny, varios internautas entendieron que se refería a ella.

“Yo sé que quieren vernos a todos los presentadores juntos, yo lo entiendo. Sin embargo, me parece mal leer comentarios hacia ella despectivos porque la pelada no tiene la culpa, no la pueden comparar conmigo, así como a mí no me pueden comparar con alguien, así como tú no eres comparable con nadie tampoco”, dijo Méndez, quien agradeció el amor de sus fanáticos y el apoyo que le brindan a diario, pero no aceptó los malos comentarios hacia la periodista.

“Cuando veo mensajes en contra de una pelada que solo está haciendo su trabajo, que se sienta ahí con esta manada de lobos, porque ustedes saben que esos de La Red hay que domarlos, yo los estoy dejando es descansar hasta que les llegue su tormento, que soy yo. ¿Ustedes saben lo que es sentarse ahí en esa silla? Se necesitan huevos, así que no me parece chévere, no me gusta, no me parece justo, no me parece coherente con lo que hoy en día queremos tratar de profesar, todos queremos paz y resulta que no empezamos nosotros. La mayor cosa que debemos aprende en esta vida es a ponernos en los zapatos de otros, ¿qué pasa si fuera al revés? ¿qué pasa si fueras tú que se sienta en esa silla y empiezas a leer todos esos malos comentarios cuando tu estás haciendo lo mejor que puedes y estas siendo simplemente tú?”, expresó Mary, quien hasta el momento no ha recibido ningún comentario, al menos público, de su colega.