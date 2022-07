MasterChef Celebrity: el problema que le ha causado a Chris Carpentier ser jurado

Cada capítulo de MasterChef Celebrity va dejando en evidencia quiénes son los participantes que están más cerca de llegar a la final. Por ahora, quedan seis famosos que siguen luchando, en la cocina más famosa, por demostrar por qué merecen el título de los mejores de esta temporada.

Tatán Mejía, Ramiro Meneses, Chicho Arias, Carlos Báez, Estiwar G y Cristina Campuzano son los semifinalistas de esta edición de MasterChef Celebrity. Muchos han quedado sorprendidos, pues no esperaban ver a varios de los ‘analfabetas del sabor’ disputándose las últimas fases del reality culinario.

Lo jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier, cada día están más exigentes a la hora de calificar los platos. Cualquier detalle que los concursantes descuiden, los expertos lo sacan a relucir. A algunos, les ha costado su permanencia dentro de la cocina de MasterChef Celebrity.

Christopher Carpentier reveló el problema que le ha causado ser jurado de ‘MasterChef Celebrity’

En los últimos días, el chef chileno Cristopher Carpentier ha estado muy activo en sus redes sociales. Por medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, el jurado de MasterChef Celebrity ha resuelto algunas de las dudas que han tenido sus seguidores con respecto al programa.

Un usuario le preguntó si no se enferman por comer tantas cosas tan diferentes que preparan los concursantes y que, muchas veces, no son tan ricas como pareciera. “Muchas veces llego a mi casa muriendo del estómago”, reveló el chef.

El jurado de MasterChef Celebrity reveló una difícil situación que ha tenido que enfrentar como juez del reality. Foto: Instagram

Recordemos que el año pasado, Carpentier reveló que en la temporada del 2018, un plato de una reconocida actriz lo hizo enfermarse. “Estuve mal por dos días seguidos porque una de las salsas tenía mucho ajo”, dijo en ese momento el jurado. El hecho ocurrió no precisamente porque el plato estuviera mal preparado, sino porque él es alérgico al ingrediente que usó la celebridad. La actriz desconocía ese dato de Carpentier.

Televidentes se quejan por la actitud de Tatán Mejía

Tatán Mejía ha sido uno de los participantes favoritos de la competencia. Desde el principio se ha perfilado como uno de los posibles finalistas, y por qué no, como el ganador de esta temporada.

Sin embargo, el deportista ha sido fuertemente criticado durante los últimos días por la actitud que ha asumido en los retos. Algunos dicen que se parece a Isabella Santiago, la más reciente eliminada, y quien durante todo el reality se caracterizó por sus constantes polémicas y discusiones con sus compañeros e incluso, con los mismos jurados. “Tatán se frustra cuando no gana, no escucha los chefs, se siente ya ganador y mejor que los otros. Ojalá no sea el próximo frustrado”, “Tatán es una Isabella 2.0″, dicen algunos de los internautas.