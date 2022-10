Mateo Carvajal confesó que fue rechazado por su familia. Este fue el motivo

Mateo Carvajal , recordado por su victoria en el Desafío Súper Humanos Cap Cana en 2017, sigue ganándose el cariño de muchos internautas por sus ocurrencias, humor y la ternura de sus momentos junto a su hijo Salvador, quien nació en julio del 2019, fruto de su relación con la presentadora Melina Ramírez .

El antioqueño de 29 años, quien volvió a ser tendencia, cuando se rumoró que había regresado a la soltería después de vivir una relación estable con la modelo y empresaria Stephanie Ruiz, se sinceró con sus seguidores y habló de sus polémicos tatuajes en el rostro.

Mateo Carvajal sufrió consecuencias por tener tatuajes en el rostro

El deportista, que ha recibido muchos comentarios sobre su envidiable estado físico, que lo hizo famoso desde el 2017, en el reality de Caracol Televisión. Sus 4.4 millones de seguidores en Instagram también lo elogian por su arrollador carisma.

Recientemente, a través de sus redes sociales, el influencer decidió revelar una experiencia que vivió luego de tatuarse la cara. “En mi casa todavía sufren, les noto el estrés a mis papás de pensar ‘no este man está loco, otro tatuaje en la cara’ y se angustian, yo les siento esa pesadez, lo lamento mucho”, contó Mateo sobre las reacciones que han provocado sus decisiones del pasado.

“Incluso ha escalado así en mi núcleo familiar, me miran y me dicen ‘definitivamente a mí ya me da como miedo mirarlo a la cara’, pero esta decisión de verme así la tomé hace muchos años, el miedo de las personas cercanas mías era que ya no iba a conseguir trabajo o que me cerré muchas puertas, pero yo a eso no le copio”, aclaró, para luego asegurar que los logros profesionales que ha obtenido han sido gracias a su constancia y esfuerzo, no por cómo luzca físicamente.

“De hecho las grandes oportunidades y las cosas más chimbas en mi vida han llegado por verme así, pero es una consecuencia de no como me veo con tatuajes o no sino de cómo usted asume pensamientos o situaciones y eso le manifiesta cosas chimbas”, finalizó para confesar lo poco que le importan los comentarios negativos que recibe diariamente.