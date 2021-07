¿Mateo Carvajal se borró los tatuajes de su cara?

Mateo Carvajal, es reconocido por ser uno de los deportistas colombianos con más seguidores en Instagram y por ser el ganador del Desafío 2017. Recientemente, su nombre se convirtió en tendencia luego de contar en sus historias de Instagram que se había quitado algunos de los tatuajes de su cara.

El deportista se practicó el procedimiento y mostró el resultado a través de su cuenta de Instagram. De paso, aprovechó para darles las gracias a las seguidoras que constantemente le reprochaban por tatuarse la cara.

“Le tengo un mensaje a todas esas señoras que me decían que me iba a arrepentir: no me dañé la vida, pero me borré unos tatuajitos. Ese pedacito de láser duele en la nariz. Tenían su significado, los disfruté, les tomé fotos, les saqué contenido, polémica, pero señoras les doy la razón, gracias por esa cantaleta tan hermosa que me dieron durante tantos años”, dijo.

Y si se arrepintió 🤣 pic.twitter.com/EGxJGuiRN8 — Ana (@PuraCensura) July 9, 2021

El influencer también aseguró que, por ahora, no piensa borrarse los otros tatuajes de su rostro. “No, estos no, estos todavía me gustan”, dijo refiriéndose al que tiene al lado del ojo derecho.

Sin embargo, muchos seguidores creen que se trató de una broma. En la mañana de este viernes, el exparticipante del Desafío intentó removerse la crema cicatrizante que tenía en su nariz con una toalla húmeda, pero se pudo observar que ninguno de los tatuajes desapareció. “No eso no borró nada parce, esa tinta qué, hasta el hueso”, comentó de forma jocosa. El deportista no reveló si va a intentar de nuevo el procedimiento, o si, en definitiva, todo se trató de ‘ilusionar’ a las seguidoras que le pedían que se los quitara.