“Me estaba ahogando”: Daniella Álvarez quedó encerrada 15 minutos en un ascensor

La expresentadora de El Desafío The Box registró a través de un video en Instagram, el susto que vivió cuando un ascensor en Estados Unidos se quedó atascado..

Daniella Álvarez, quien recientemente inauguró su fundación que apoya a las personas que, como ella, están en condición de discapacidad, llegó a Estados Unidos para ser jurado del reality Nuestra Belleza Latina 2021, de Univisión.

Por medio de su cuenta de Instagram, la exseñorita Colombia ha mostrado cómo ha sido su estadía en Miami, pero lo que más llamó la atención de sus casi 4 millones de seguidores fue el susto que pasó mientras estaba dentro de un ascensor.

“¡Llegando a Miami pasa esto. Nos hemos quedado atrapados en el ascensor”, dijo Daniella en un video donde se observa que no está sola sino con un señor, quien comienza a tocar los botones y la puerta del ascensor, pero no se abre. Finalmente, consiguen comunicarse con alguien para que les ayude a salir de ahí. “¡Esto estuvo mejor que una montaña rusa, me lo disfruté!”, expresó la presentadora, quien afortunadamente lo tomó de la mejor manera y tuvo paciencia mientras solucionaban el inconveniente con el elevador.

Cuando por fin se pudo abrir la puerta, Daniela comentó que ya habían pasado 15 minutos y el calor era insoportable. “¡Qué calor! Me estaba ahogando ahí metida”.

Recordemos que hace pocos días Daniella Álvarez confirmó su relación con el actor Daniel Arenas, quien ha triunfado en los últimos años en la televisión mexicana. La pareja contó que está muy enamorada y con planes de formar una familia.