VIDEO| “Tengo el corazón arrugado”: Gregorio Pernía pide ayuda para él y su hija

El actor y actual participante de MasterChef Celebrity y su hija Luna no están pasando por un buen momento, por eso, el artista pidió la ayuda de los colombianos. Aquí les contamos el por qué.

Gregorio Pernía además de ser un reconocido actor, también se ha destacado por su participación en MasterChef Celebrity, donde ya hace parte de los 8 finalistas. En los últimos días su nombre fue tendencia por haber terminado llorando en la emisión del domingo.

Además de estar en el reality de cocina, Gregorio también concursa en Así se baila, de Telemundo, junto a su hija Luna Pernía. Allí, deben demostrar su talento para bailar y entregar sus mejores pasos para convencer al jurado, conformado por Adamari López, Mariana Seoane y Cristian de la Fuente, que son la mejor pareja de baile de todo el reality.

Tanto Gregorio como su hija se encuentran a punto de ser eliminados de la competencia, luego de bailar el tema Mi niña de Wisin y Mike Towers. Pese a que el público los aplaudió por su coreografía, no fue suficiente para que los jurados los salvaran. Por esa razón, el actor aprovechó sus redes sociales para contarles a sus seguidores la tristeza que tiene por estar en la cuerda floja.

“Tengo el corazón arrugado, hay tristeza en el alma. Anoche nos dimos un golpe duro con Luna”, expresó por medio de un video, donde también contó que los nervios le jugaron una mala pasada. “No es fácil, estaba muy nervioso y me pegué un par de equivocaciones. No se me dio el reguetón”.

El golpe al que se refiere el actor no es precisamente porque hayan sufrido una caída, sino porque anhela avanzar dentro de la competencia y, sobre todo, que su hija pueda seguir creciendo en su vida artística. Así que Gregorio no tuvo otra opción que acudir a sus fans para que con sus votos los ayuden a superar ese mal momento.

“Esas cosas pasan… a veces caer en el fango, de esas partes oscuras, volverse a salir y volverse a parar, no es fácil… La única opción de permanecer ahí es si ustedes lo desean. Estamos comprometidos, queremos permanecer, dependemos de Dios y de ustedes”, expresó el actor.